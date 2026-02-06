Reconstrucción a dos bandas en Benetússer: a la izquierda, Diputación, a la derecha, Gobierno

Los pueblos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se encuentran en fase de reconstrucción. Solo hace falta pasearse por ellos para ver calles levantadas y maquinaria funcionando. Es el caso de Benetússer, en el que operarios de Becsa están reparando el alcantarillado de la principal arteria del municipio, l'Avinguda Camí Nou.

Estos trabajos se ejecutan en la parte izquierda de la calle y forman parte de un proyecto anterior a la dana, del Pla Obert de la Diputación de Valencia del 2023 y que, con una inversión de 1,7 millones de euros, se han tenido que adaptar a las consecuencias de las inundaciones. "Es una obra que teníamos prevista antes de la dana, pero que ahora hemos adecuado y ya lleva cuatro meses en funcionamiento", declara la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, en una visita a las obras junto al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el diputado del Ciclo Integral del Agua y alcalde de Massanassa, Paco Comes.

Sanz asegura que la obra "va más lenta" de lo que pensaban porque se han encontrado diferentes incidencias en el subsuelo, como la presencia abundante de hormigón, que han tenido que picar, pero avanza que probablemente "a finales de año" pueda estar esta avenida terminada. "Dentro de las obras de la Diputación solo teníamos proyectada la parte izquierda, pero en la parte derecha también se actuará con los fondos del Gobierno de España". De este modo, ambas instituciones están implicadas en la reconstrucción del municipio.

Las labores también incluyen la renovación de las acometidas del agua potable, el cambio de luminaria, la ampliación de las aceras, renovación de mobiliario urbano y más zonas verdes, que ofrecerán como resultado una avenida "más accesible" y con mayor espacio para los vecinos y vecinas.

Papel de la Diputación frente al Gobierno

Sin embargo, Vicent Mompó, ha vuelto a reivindicar el papel de la Diputación de Valencia tras la dana frente al del Estado. "Desde la Diputación tenemos claro cuál es nuestro papel, queremos liderar, coordinar y acompañar a los alcaldes para que obras como estas no se queden atrapadas en los expedientes y acaben viendo la luz, porque en algo que estamos de acuerdo los municipalistas es que la gente no entiende como un año y medio después todavía faltan por empezar muchas obras y restaurar muchas infraestructuras", ha manifestado.

Mompó ha incidido en denunciar que con una catástrofe como la del 29-O "se sigan utilizando las mismas redes administrativas y los mismos procedimientos": "una situación excepcional necesita, todavía, medidas excepcionales". "No queremos ser solo un cajero automático que envía dinero, consideramos que todas las administraciones tendrían que arremangarse y ayudar a los pueblos a gestionar, ya que algunos no tienen capacidad humana ni técnica para hacerlo, por mucho dinero que se envíe".

Así, el presidente ha vuelto a comunicar que el ente provincial está ayudando a 16 pueblos que tienen la gestión directa del alcantarillado y que ahora mismo no están centrados únicamente en el alcantarillado, sino que "tienen que arreglar todo el pueblo".