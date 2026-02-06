La reconstrucción del polideportivo de Benetússer ve la luz: las obras podrían comenzar en un mes

El deporte en Benetússer se paralizó tras la dana del 29 de octubre de 2024. Campos de fútbol y baloncesto arrasados, instalaciones anegadas y edificios municipales enfangados fue el resultado del 29-O, que obligó a los clubes a parar su actividad hasta que la localidad volvió a recuperar, poco a poco, algunos de sus espacios.

Los deportistas de la Unió de Benetússer Favara Club de Fútbol fueron los primeros en volver a su campo, diez meses después de la dana, tras tener que buscar ubicaciones alternativas para poder enterenar. El Foios CF reajustó sus horarios de entrenamiento para poder ceder de forma gratuita sus instalaciones a los diferentes equipos. Asimismo, el club también entrenó durante esos meses en el Perelló, Castellar o Catarroja.

Sin embargo, a pesar de que el campo de fútbol está en funcionamiento, gracias a la reconstrucción que corrió a cargo de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), el resto de entidades deportivas que se alojaban en el polideportivo municipal todavía no han regresado, ya que el pabellón y otras pistas exteriores siguen impracticables.

Pistas exteriores del polideportivo de Benetússer en una imagen tomada diez meses después de la dana. / Germán Caballero

Por ello, el Ayuntamiento de Benetússer, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Rafael Del Río, se reunió el miércoles con las diferentes asociaciones para informarles sobre cuál es la situación actual del polideportivo y en qué momento está el proceso de reconstrucción.

Julio Martínez, técnico deportivo del consistorio, les comunicó que "las memorias ya están aprobadas" y que ahora, a través de Tragsa, están "en proceso de licitación para, posteriormente, iniciar las obras". Mantínez explica, en declaraciones a este diario, que varias empresas han visitado esta semana las instalaciones (tanto el complejo deportivo como el polideportivo) y se han reunido con Tragsa. De estas empresas, saldrá la que cogerá el proyecto de obras, que se prevé que puedan empezar en un mes, aproximadamente.

"Vuelta al cole"

"No tenemos una fecha de apertura, es difícil dar un dato exacto porque no sabemos cómo van a ir las obras y qué dificultades se pueden encontrar, pero desde Tragsa, que tienen experiencia en situaciones similares, nos han dicho que, si las obras empiezan en un mes, el pabellón podría estar listo para septiembre", comenta Martínez. De este modo, las asociaciones deportivads tendrían una "vuelta al cole" en sus instalaciones.

Reunión entre la Concejalía de Deportes y las entidades deportivas. / L-EMV

Además, sobre el complejo deportivo, expresa que se va a dar "prioridad" a la piscina descubierta, para poder llegar a verano, pero que "la piscina cubierta costará más". Cabe recordar que las instalaciones técnicas, ubicadas en el subterráneo, fueron totalmente arrasadas.

A la reunión asistieron representantes de los clubes de ajedrez, balonmano, fútbol, esgrima, frontenis, baloncesto, capoeira, karate y gimnasia rítmica. Según Julio Martínez salieron "contentos" por los avances que se prevén en la reconstrucción.

Un año reubicados en otros espacios

Durante este tiempo, el ayuntamiento ha cedido otras instalaciones municipales para que puedan entrenar, como es el caso del Nou Espai, en el que entrenan el club de capoeira, karate y la asociación Incluversa (deporte adaptado); el Centro Cultural El Molí, en el que entrenan el club de esgrima y de ajedrez; y el IES María Carbonell, en el que están el club de gimnasia rítmica, judo, balonmano y baloncesto (que también entrena en el colegio Nuestra Señora del Socorro y en el Villar Palasí); y el club de atletismo en el campo de fútbol.

El proyecto de reconstrucción

La actuación en el pabellón, que cuenta con una financiación de 684.000 euros, incluye la retirada y sustitución de todo lo dañado por la riada como son revestimientos, suelos, techos, puertas, instalaciones eléctricas y de fontanería, la reconstrucción de vestuarios, aseos, cuartos de limpieza, ascensor y gradas y la reparación de instalaciones contra incendios y sistemas de evacuación. Además, el proyecto incluye la reubicación del cuarto de instalaciones eléctricas y el generador que ahora se sitúa en la planta baja para situarlo en la cubierta del edificio.

El proyecto mantiene todas las salas y usos preexistentes con un refuerzo de las instalaciones con materiales y estructuras más resistentes. También se colocarán anclajes a equipos sensibles como calderas para evitar que sean arrastrados por el agua en el caso de que se puedan repetir episodios como el ocurrido hace un año.

Por otra parte, en el caso de las pistas multideportivas exteriores, junto al campo de fútbol, la actuación se centrará en la reconstrucción no solo de las pistas de pádel y del resto de deportes, sino también en la adecuación del sistema de saneamiento, la zona de calistenia, la iluminación, las zonas de paso y accesos o el vallado de todo el polideportivo.