Torrent gestiona cerca de un centenar de incidencias por el episodio de viento en alerta naranja

El Ayuntamiento de Torrent ha activado y coordinado un amplio dispositivo municipal de prevención, seguimiento y respuesta ante el episodio de fuertes rachas de viento, aviso amarillo de Aemet y alerta naranja del 112CV que ha afectado a la ciudad durante las últimas horas, y que ha provocado alrededor de un centenar de incidencias en distintos puntos del término municipal, sin que se hayan producido daños personales.

Las rachas de viento han llegado a superar los 92 kilómetros por hora, lo que ha motivado la activación de distintos avisos y alertas meteorológicas. Actualmente, Aemet ha anunciado el fin de la alerta amarilla y el paso a verde, asimismo el 112 CV de la alerta naranja ha pasado a verde también.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo especial en el que han participado agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil, así como operarios de FCC, Aigües de l’Horta y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, multiplicando los recursos disponibles para atender con rapidez las incidencias registradas.

Incidencias por el viento. / L-EMV

El informe elaborado por la Policía Local de Torrent recoge una amplia tipología de incidencias derivadas del fuerte viento, entre las que destacan: Caída de ramas y árboles en la vía pública; farolas caídas o dañadas; desprendimientos de fachadas y caída de cascotes de muros; fallos puntuales en el suministro eléctrico por árboles caídos sobre cableado; toldos arrancados y daños en persianas; rotura de cristales de paneles publicitarios y planchas sueltas; daños en vallados y cerramientos de terrazas; daños en vehículos por caída de ramas y árboles y postes de señalización y telefonía caídos, doblados o inclinados.

Pese al elevado número de incidencias atendidas, no se han registrado daños personales, uno de los datos más relevantes del balance.

Se mantiene el cierre de paelleros

Como medida preventiva y en aplicación de los protocolos de seguridad asociados a la alerta naranja del 112 CV, el Ayuntamiento procedió al cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, una decisión adoptada para evitar riesgos a la población mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Cierre de parques por el fuerte viento. / L-EMV

Según la última actualización de Aemet y del 112 CV a las 12:00 horas de este viernes 6 de febrero, han finalizado los avisos de Aemet por fuertes rachas de viento, lo que ha permitido levantar el cierre de los parques y de las instalaciones deportivas al aire libre, una vez revisadas las condiciones de seguridad. No obstante, se mantiene el cierre de los paelleros en las áreas recreativas, por motivos de seguridad, hasta que finalicen las tareas de revisión y acondicionamiento de estos espacios.

Noticias relacionadas

Asimismo, Aemet ha anunciado un nuevo aviso amarillo por rachas de viento para esta noche, a partir de las 00:00 horas del sábado 7 de febrero hasta las 12:00 horas del mismo sábado, por lo que el Ayuntamiento continuará atento a la evolución meteorológica.