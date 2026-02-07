Los fotógrafos más reconocidos se dan cita en Alaquàs: donde ver sus exposiciones

El festival PhotoAlaquàs 2026, organizado por Asociación Fotográfica de Alaquàs (AFA) volverá a llenar el Castell d'Alaquàs de la mejor fotografía española en su edición de este año. Será a partir del 20 de febrero y la programación que otros años ha acercado al público especializado y también generalista las experiencias del premio Pulitzer Emilio Morenatti; de Estela de Castro o Carlos Ochoa abrirá las puertas este año a firmas como las de Carmenchu Alemán, Ricardo Cases, Irene Bernad, David Arribas, Susana Galbis o Irene Lenes.

El festival, que nació hace unos años para conmemorar el 28 de febrero, día que se recuperó el Castell d'Alaquàs para el pueblo, encara este año una programación que se iniciará el viernes, 20 de febrero con la presentación oficial en la sala Xemeneia del Castell d'Alaquàs y que seguirá durante el sábado 21 de febrero y domingo 22 de febrero con exposiciones y ponencias a cargo de los artistas invitados.

Una de las sesiones de ponencias durante los años de la pandemia. / L-EMV

Concretamente, se expondrán las series fotográficas de los socios de la AFA y también de Carmenchu Alemán, Irene Bernad, David Arribas, Susana Galbis e Irene Lenes. Seis exposiciones que irán acompañadas de ponencias de todos los fotógrafos y fotógrafas mencionados. Ricardo Cases, por su parte, no expondrá ninguna colección, pues perdió la mayoría de su material en la dana, cuando la fuerza del agua inundó su biblioteca y estudio en su casa de Torrent. La asociación que organiza el festival quiere potenciar a la gente joven y también las colecciones de artistas valencianos como Susana Galbis e Irene Bernad.

Una vez se inauguren las muestras, que ocuparán las diferentes salas del Castell, se mantendrán abiertas al público durante un mes. La entrada a las salas de exposiciones es gratuita, no así la entrada a las charlas que darán los fotógrafos invitados y para las que se pueden adquirir entradas en la página web del festival.

Una de las exposiciones del festival en otras ediciones dentro del Castell d'Alaquàs. / L-EMV

Como en ediciones anteriores, también se podrán programar visitas guiadas a las colecciones a quien solicite con tiempo de planificación. Así, en otras ocasiones han acudido centros escolares que se pusieron en contacto con el ayuntamiento; grupos de amigos u otras asociaciones que se interesen por visitar estas exposiciones temporales.