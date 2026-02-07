«Necesitamos la comisión mixta para poder estabilizar el barrio de la Coma»

La asociación de vecinos y entidades del barrio de La Coma, en Paterna, representada por Alfredo Muñoz y Merche Roca pide que se retomen las comisiones mixtas (que son los espacios donde se junta la administración local; la autonómica y el tejido vecinal) para poder coordinar acciones que mejoren la barriada paternera de acción preferente. Así lo trasladaron en la reunión que mantuvieron con el alcalde, Juan Antonio Sagredo y los concejales Eva Pérez y Julio Fernández esta semana.

«Necesitamos que se vuelvan a celebrar los encuentros de la comisión mixta para poder estabilizar el barrio», insiste Alfredo Muñoz. «Si no es así, aquí las cosas no se mueven y esto desespera, porque el sistema tiene que darnos respuesta. Queremos estabilizar la comunidad con seguridad, convivencia, evitando agresiones, que son de una minoría de personas, pero es el sistema quien tiene que echarnos una mano. Lo digo públicamente y a quien corresponda», señala el dirigente vecinal, que está cansado de reunirse con unos y con otros.

"Aquí no entran ni a repartir paquetes"

«Aquí no entran ni a repartir paquetes, no tenemos médicos desde hace tres meses (varias agresiones a personal sanitario hicieron que se clausurara el servicio, que en estos momentos solo se da para salud mental y unidad de conductas adictivas), así no podemos estar», señala desesperado. Esto y mucho más trasladaron al alcalde, Juan Antonio Sagredo, en una reunión que los vecinos consideran «muy positiva», ya que el gobierno local «nos escuchó y estaba en sintonía». De hecho, el ejecutivo, tal como señaló tras esta reunión, está en la misma línea que la asociación.

Durante el encuentro celebrado esta semana, el primer edil se comprometió a recepcionar el barrio y ocuparse de su mantenimiento si la conselleria se comprometía a retomar las comisiones mixtas. El barrio de la Coma es de acción preferente, esto significa que hay zonas que son competencia de la administración autonómica y otras que son de competencia municipal, lo que en la práctica significa que hay espacios que no se limpian porque «no son de nadie» o «no corresponden a unos y a otros», lamentan desde la asociación de vecinos. «Retomar la comisión mixta nos permitiría tener una comunicación más directa con el ayuntamiento y la conselleria, todos sabrían en todo momento cuáles son los problemas que tenemos que resolver», completa Merche Roca.