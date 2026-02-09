Catarroja probará megafonía y drones para avisar a la población ante inundaciones en un simulacro en febrero

Catarroja intensifica este mes su estrategia de prevención y respuesta frente al riesgo de inundaciones con un programa de formaciones y un simulacro de emergencia en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV).

La iniciativa, planteada como un plan integral de aprendizaje y coordinación, llega tras “la experiencia vivida” durante la dana del 29 de octubre de 2024 y busca mejorar la seguridad y la capacidad de reacción del municipio ante episodios de riesgo.

Formación a la ciudadanía

El calendario se estructura en tres hitos. El primero será el 10 de febrero, con una sesión formativa abierta a toda la ciudadanía en el salón de plenos del Ayuntamiento, centrada en cómo identificar los riesgos de inundación y qué hacer antes, durante y después de una emergencia.

Altavoces de seguridad en la Policía Local. / A. C.

La segunda cita, el 16 de febrero, estará dirigida a las personas inscritas como voluntarias en el registro municipal para ejercer como líderes locales en caso de emergencia. El objetivo es que puedan actuar como referencia en el territorio, orientando y prestando apoyo a los vecinos cuando más se necesita.

Simulacro del tejido empresarial

El programa culminará el 18 de febrero con un simulacro en el que participarán el tejido comercial y empresarial, la comunidad educativa y personas en situación de mayor vulnerabilidad, con un enfoque preventivo y formativo para reforzar la preparación colectiva.

Megafonía para avisar y drones

Además, el consistorio pondrá a prueba durante el ejercicio nuevos sistemas de aviso a la población, como megafonía fija en distintos puntos del término municipal y el uso de drones con altavoces para escenarios de emergencia, complementando herramientas ya habituales como los bandos municipales.

Formación a colegios

De forma paralela, la UPV ha impartido en los últimos meses formación específica a la comunidad educativa, a integrantes del Cecopal y al personal técnico municipal, con la finalidad de garantizar una actuación coordinada, ágil y eficaz.

Estas acciones se enmarcan también en el programa Catarroja Avança, que durante 2025 impulsó jornadas participativas dentro de la Agenda Urbana de Reconstrucción, incluyendo avances en un protocolo para comercios y pymes y sesiones vinculadas al Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN).