Catarroja probará megafonía y drones para avisar a la población ante inundaciones en un simulacro en febrero
El ayuntamiento desplegará este mes un programa de prevención junto a la UPV tras la experiencia de la dana de 2024 e incorporará nuevos sistemas de aviso como megafonía fija y drones con altavoces
C.G.
Catarroja intensifica este mes su estrategia de prevención y respuesta frente al riesgo de inundaciones con un programa de formaciones y un simulacro de emergencia en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV).
La iniciativa, planteada como un plan integral de aprendizaje y coordinación, llega tras “la experiencia vivida” durante la dana del 29 de octubre de 2024 y busca mejorar la seguridad y la capacidad de reacción del municipio ante episodios de riesgo.
Formación a la ciudadanía
El calendario se estructura en tres hitos. El primero será el 10 de febrero, con una sesión formativa abierta a toda la ciudadanía en el salón de plenos del Ayuntamiento, centrada en cómo identificar los riesgos de inundación y qué hacer antes, durante y después de una emergencia.
La segunda cita, el 16 de febrero, estará dirigida a las personas inscritas como voluntarias en el registro municipal para ejercer como líderes locales en caso de emergencia. El objetivo es que puedan actuar como referencia en el territorio, orientando y prestando apoyo a los vecinos cuando más se necesita.
Simulacro del tejido empresarial
El programa culminará el 18 de febrero con un simulacro en el que participarán el tejido comercial y empresarial, la comunidad educativa y personas en situación de mayor vulnerabilidad, con un enfoque preventivo y formativo para reforzar la preparación colectiva.
Megafonía para avisar y drones
Además, el consistorio pondrá a prueba durante el ejercicio nuevos sistemas de aviso a la población, como megafonía fija en distintos puntos del término municipal y el uso de drones con altavoces para escenarios de emergencia, complementando herramientas ya habituales como los bandos municipales.
Formación a colegios
De forma paralela, la UPV ha impartido en los últimos meses formación específica a la comunidad educativa, a integrantes del Cecopal y al personal técnico municipal, con la finalidad de garantizar una actuación coordinada, ágil y eficaz.
Estas acciones se enmarcan también en el programa Catarroja Avança, que durante 2025 impulsó jornadas participativas dentro de la Agenda Urbana de Reconstrucción, incluyendo avances en un protocolo para comercios y pymes y sesiones vinculadas al Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN).
