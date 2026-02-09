El Consell aumenta en 50.000 euros la reconstrucción del CEIP Orba

El Pleno del Consell ha aprobado el incremento del importe de las actuaciones del suministro de instalaciones educativas de carácter provisional en el CEIP Orba de Alfafar.

Estas intervenciones incluyen trabajos de montaje, desmontaje y resto de prestaciones accesorias y son necesarias para poder desarrollar la actividad docente puesto que esta infraestructura fue una de las afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Este centro quedó totalmente desvastado por la dana y su alumnado tuvo que ser trasladado a una nueva área del término municipal con aulas prefabricadas, mientras duren los trabajos de reconstrucción, que se prevén para varios años.

Inicialmente, para afrontar estas actuaciones la Generalitat aprobó un presupuesto de 149.855,04 euros, que ha resultado ser insuficiente. No obstante, tras solicitar un aumento de los portes, el Consell lo ha aceptado y ha requerido realizar un incremento de 50.351,73 euros a favor de la empresa adjudicataria de este contrato para reconstruir el CEIP Orba de Alfafar.