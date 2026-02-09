Educación reubicará a 340 estudiantes del CEIP Els Germanells de Rafelbunyol tras detectar grietas

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha acordado, en colaboración con el Ayuntamiento de Rafelbunyol, reubicar al alumnado del CEIP Els Germanells hasta que finalice el curso escolar, tras la detección de grietas en uno de sus edificios, de forma preventiva y con el fin de garantizar su seguridad.

Así, un total de 342 alumnos y alumnas, de los que 97 son de Infantil y 245 de Primaria, será realojado en 14 aulas del colegio Verge del Miracle, colindante al CEIP Els Germanells, y 4 de la escoleta municipal El Parc. Els Germanells es un centro educativo de nueva construcción, que fue inaugurado en 2020.

La medida ha sido acordada por la conselleria y el ayuntamiento conjuntamente debido a que se han detectado algunas grietas en muros. Se trabaja ahora de forma coordinada también para la realización de diferentes catas que permitan localizar la causa real del problema.

El alumnado retomará las clases el 16 de febrero en otra ubicación

Los alumnos retomarán las clases en las nuevas ubicaciones el 16 de febrero. Este lunes, 9 de febrero, a las 17.00 horas, la directora territorial de Educación, Inma Murgui; el alcalde de Rafelbunyol, Francisco Alberto López; y la directora del centro Els Germanells darán detalles a los padres y madres de la decisión tomada.

La reubicación comenzará esta semana y el alumnado se irá reubicado de manera escalonada para estar en la nueva ubicación el lunes que viene. Desde octubre técnicos municipales y del área autonómica ya trabajan para esclarecer las causas de las grietas.

Ahora, ambas administraciones han tomado una decisión provisional y coordinada hasta final de curso para poder avanzar en las causas de los desperfectos y con la idea de causar las mínimas molestias posibles al día a día de las familias.

Aunque las clases no se harán en el CEIP Germanells, sí continuará operativo el comedor y los patios, que comparten espacio prácticamente con los centros a los que se reubicará a los alumnos y alumnas. Asimismo, la parte norte de esta infraestructura educativa mantendrá la actividad administrativa del centro educativo, tal como confirman a este diario fuentes del consistorio.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, explica a este diario que se han desalojado las aulas (cuatro de ellas ya fueron reubicadas) por un "un criterio de prudencia, porque queremos garantizar el bienestar de la comunidad educativa".