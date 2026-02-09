La exmujer del alcalde Sagredo ya dirige la empresa pública de Paterna

La nueva directora general de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (Gespa), Sonia Borruey, exmujer del alcalde socialista Juan Antonio Sagredo, ya ha empezado a dirigir la sociedad que presta diferentes servicios municipales en la ciudad con una plantilla de más de medio millar de trabajadores.

Borruey ya se ha hecho cargo de la empresa pública tras dejar su acta de diputada autonómica en las Corts Valencianes. La hija del que fuera histórico alcalde del PSPV-PSOE, Francisco Borruey, llegó al frente de la firma la pasada semana después de que el consejo de administración aprobara, el 30 de enero, con la mayoría de votos de los consejeros del PSPV, su nombramiento como nueva directora general de la sociedad tras la salida voluntaria del hasta entonces director general, Francisco Javier Martínez, que se reincorporó a su anterior puesto de jefe de Personal en la firma autonómica Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). García fue fichado en 2019 por Sagredo para dirigir Gespa, ya que eran compañeros en Ferrocarrils.

El grupo socialista que encabeza el también senador Sagredo, que se abstuvo en la votación por su vinculación familiar, ha apostado por la experiencia de Borruey -es licenciada en Derecho- en la gestión municipal (fue edila en el mandato 2007-2011) y por su amplia formación, ya que es Máster en Ordenación del Territorio por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

Experiencia en la Mancomunitat y la Diputación

También desempeñó responsabilidades de dirección y coordinación como jefa de gabinete en la Mancomunitat de l'Horta Sud en el mandato del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y en la Vicepresidencia Segunda de la Diputación de Valencia durante el mandato PSPV-Compromís, también en el grupo socialista.

La incorporación a la dirección general de la empresa pública Gespa se hizo efectiva hace unos días, una vez formalizada su renuncia al acta de diputada autonómica en las Corts Valencianes, pues su nuevo puesto era incompatible con el ejercicio del mandato parlamentario y que requiere dedicación plena. Borruey fue elegida en las elecciones de 2023 en el puesto 14 de la lista del PSPV-PSOE por Valencia que encabezó el expresidente Ximo Puig. Ahora le sustituirá la secretaria comarcal del PSPV en el Valle de Ayora-Cofrentes, Raquel Cámara, que tomará posesión en el próximo pleno.

Conocimiento de la ciudad y de la empresa

Borruey reside en la capital de l'Horta Nord, con más de 75.000 habitantes, y entró en el ayuntamiento tras las elecciones de 2007, ya que iba en las listas que encabezó el entonces alcalde Francisco Borruey, que perdió frente al joven candidato del PP, Lorenzo Agustí. Fue portavoz del grupo socialista en la oposición, tras el fallecimiento de su padre en junio de 2009.

Su labor como edila hasta 2011 le ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento municipal y la prestación de los servicios públicos por parte de Gespa. Milita en el PSPV de Paterna desde 1998 y también fue secretaria general de los Jóvenes Socialistas de Paterna de 2005 a 2008.

La empresa pública creada en 2008

La empresa pública Gespa se materializó el 23 de diciembre de 2008, en sesión plenaria del Ayuntamiento con gobierno del PP, entonces con mayoría absoluta. "Desde su inicio hemos querido que se caracterice por una absoluta orientación y vocación al ciudadano y la excelencia en el servicio", señala en su web, de ahí que el consejo de administración con mayoría del PSPV optara por un perfil "con conocimiento directo del municipio, experiencia acreditada en gestión y capacidad para dirigir estructuras organizativas complejas", justificaron desde la firma.

La empresa lleva a cabo, entre otros servicios, el mantenimiento de jardines, la vigilancia de la Vallesa, el mantenimiento de las vías públicas y los edificios municipales, así como su limpieza, además de la recogida y custodia de animales. En materia social, se encarga del Seafi, el servicio de atención a familias e infancia, o el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

El PP votó en contra

Cabe recordar que los consejeros del Partido Popular votaron en contra y anunciaron que trasladarán el nombramiento a sus servicios jurídicos para analizar si se ajusta a la legalidad, mientras que Compromís y Vox se abstuvieron en el consejo de administración, aunque también criticaron esta apuesta por un "uso personalista de las instituciones públicas. Paterna no es una empresa familiar”, señaló la portavoz valencianista Carmen Gayá.

Los populares desvelaron que percibirá una retribución anual de 67.850 euros por dirigir la firma. El grupo popular que dirige Sara Palma quiere analizar "si el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades que deben regir el acceso a este cargo", ya que el nombramiento es una "decisión" que, a su juicio, "ha generado una fuerte controversia política y social".

Desde el Partido Popular se considera que este nombramiento proyecta una "imagen negativa de las instituciones y alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la gestión pública", especialmente en un contexto en el que "se exige mayor ejemplaridad y rigor a los responsables políticos".