Familias, ante el desalojo por grietas en un CEIP de Rafelbunyol: "Reubicar al alumnado es lo que tenían que hacer"

Decenas de madres y padres acudieron este lunes por la tarde al auditorio de Rafelbunyol para conocer cuál es la situación del colegio de sus hijos e hijas, el CEIP Germanells, de Rafelbunyol, después de que las instituciones públicas hayan decidido reubicar a los más de 300 estudiantes por la aparición de unas grietas. El ayuntamiento, la conselleria de Educación y la dirección del centro tomaron la decisión de desalojar las aulas tras meses de análisis del estado de las grietas de las que todavía no se conocen las causas.

Tal como contó este diario, los 342 alumnos y alumnas (97 son de Infantil y 245 de Primaria) se distribuirán en 14 aulas del CEIP Verge del Miracle y 4 de la escoleta El Parc, dos centros que lindan con el CEIP Germanells, afectado por las grietas en una parte de su estructura. Este último colegio, Germanells, se inauguró en 2020 y aunque los pequeños y pequeñas no darán clase en esta infraestructura, al menos hasta final de curso, sí se hará uso del comedor y el patio, pues el entorno educativo es el mismo, al estar los centros acogedores justo al lado del colegio dañado.

El CEIP Els Germanells que va a ser desalojado por grietas, ayer. / Germán Caballero

Así se lo explicaron a las familias, que ayer asistieron a la reunión convocada con muchísima incertidumbre y preguntas. José, el padre de un niño de infantil, señala que "reubicar al alumnado es lo que deberían haber hecho desde un primer momento". "Se pusieron a investigar las causas, pero a mi juicio reubicar preventivamente es la solución, estoy tranquilo con que hayan tomado esa decisión", señalaba antes de entrar a la asamblea. Laura, por su parte, iba con su hijo de segundo de primaria y se mostraba más crítica: "esto es una vergüenza. Siento que han querido tapar el problema hasta que ha sido evidente. Los niños no podían seguir ahí, se les ponía en riesgo todos los días", apuntaba.

Incertidumbre y confianza en las instituciones

Por su parte, Carolina Domingo, Victoria Canales y Miguel Ángel García, miembros del Consejo Escolar y la Asociación de Familias de Alumnado (AFA), lamentaban la incertidumbre de estos meses, pero se mostraban tranquilos con los pasos que se van a dar. "Estamos tranquilas porque confiamos, pero también vivimos con incertidumbre qué va a pasar a partir de ahora. Con todo, confiamos en que las instituciones estén a la altura y puedan resolver el origen de los desperfectos", señalaba Domingo. Por su parte, Canales lamentaba que todavía se desconoce por qué han surgido grietas en un edificio relativamente nuevo. "Nos parece bien la reubicación, pero que sea temporal, no queremos que se olvide que los niños están desplazados".

Representantes de las familias del CEIP Germanells antes de empezar la asamblea. Miguel Ángel García; Carolina Domingo y Victoria Canales. / Germán Caballero

A la reunión han acudido el alcalde de Rafelbunyol, Fran López y también la directora territorial de Educación de Valencia en la Conselleria de Educación, Inmaculada Murgui. El primero ha defendido que esta decisión tiene un carácter de "prudencia" y para garantizar el bienestar de la comunidad educativa. "Lo más importante es la seguridad de los menores y que el día a día se pueda recuperar cuanto antes. Hemos coordinado acciones para que este lunes se haga efectiva la reubicación y se retomen las clases con normalidad", ha detallado López. Paralelamente, ha dicho, "las instituciones estamos trabajando para evaluar cuál es el origen del desperfecto".

Fran López e Inma Murgui antes de la reunión con las familias. / Germán Caballero

Por su parte, Inma Murgui ha señalado que la coordinación con el ayuntamiento y la dirección del centro ha sido total y que si celebran esta reunión es para dar tranquilidad a las familias. "Esta reubicación es una cuestión de prevención y seguridad en unas condiciones óptimas en el centro de al lado, sin perder de vista que los menores no van a salir de su contexto".