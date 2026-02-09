El Festival de Cine de Paterna preestrena "El vestido", cinta de terror con Belén Rueda, Premio Antonio Ferrandis 2025
El director Jacob Santana presentará este martes en Paterna "El vestido", un filme donde una madre y su hija se enfrentan a extraños sucesos tras mudarse a una nueva casa después de un divorcio
El Festival de Cine de Paterna acoge este martes, 10 de febrero, el preestreno de “El vestido”, una cinta de terror protagonizada por Belén Rueda, Premio Especial Antonio Ferrandis 2025. Presentará la película en Paterna su director, Jacob Santana.
La protagonista de esta historia es Alice, una madre que se muda con su hija, Carla, a una vieja casa en busca de un nuevo comienzo tras un divorcio difícil. Carla, que lucha por encontrar su lugar en el mundo, comienza a notar que algo en la casa no está bien. Su madre, cada vez más paranoica, empieza a temer que su hija sea la causante de los eventos extraños que suceden a su alrededor.
Mediante los Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis, el Ayuntamiento de Paterna y Kinépolis, con el apoyo de Consultia Business Travel, pretenden consolidar la conexión entre Valencia y los principales nombres que integran el cine español a través de diferentes preestrenos y presentaciones especiales. Desde su puesta en marcha en marzo de 2017, el ciclo cuenta con 95 eventos y ha recibido a más de 25.000 espectadores.
Semana grande
El Festival de Cine de Paterna se encuentra inmerso en la celebración de su semana grande. Tras el preestreno de “El vestido”, las proyecciones especiales continuarán en el Gran Teatro Antonio Ferrandis con pases especiales de “El viaje de Chihiro”, “Tesis”, “Una quinta portuguesa” y “El silencio de los corderos”.
El sábado, 14 de febrero, la undécima edición del festival se despide con “La Cena”, en las salas de Kinépolis, presentada por su protagonista Alberto San Juan, que recibirá esa misma noche el Premio Especial del Festival.
