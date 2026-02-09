Comienzan las obras en la CV-400: los cortes de tráfico afectan a l'Horta Sud desde Albal hasta València

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación ha iniciado los trabajos de refuerzo del firme y renovación del pavimento en ambas calzadas de la CV-400, afectada por la dana, a su paso por los términos municipales de l’Horta Sud, concretamente por Benetússer, Paiporta, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal.

La obra se enmarca en la campaña de refuerzo de firmes y renovación de pavimentos que está llevando a cabo la Generalitat con el fin de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de la red viaria, y forma parte del Plan Endavant y de los trabajos de reconstrucción que se realizan no solo para reponer la movilidad de la zona cero de las riadas, sino para mejorarla.

Las obras comienzan en Albal

El inicio de los trabajos por parte de la Dirección General de Infraestructuras Terrestres se ha situado en el punto kilométrico 5+900, en el entronque con la CV-33 a la altura de Albal, avanzando en dirección a València hasta el punto kilométrico 0+000. Una vez concluida la calzada en sentido Albal-València, se continuará en la calzada opuesta.

Durante la ejecución de la obra se llevará a cabo el refuerzo del pavimento mediante el extendido de una capa intermedia, al tiempo que se realizará el fresado de las medias rotondas en el mismo sentido de avance. Una vez finalizado, se extenderá la capa final de rodadura tanto en la calzada como en las rotondas. Este mismo procedimiento se repetirá en ambas calzadas.

Reasfaltado de la CV400. / GVA

La mejora del firme, y especialmente de la capa de rodadura, permitirá aumentar de forma significativa la adherencia entre el neumático y el pavimento, un factor clave para reforzar la seguridad en una vía de conexión fundamental del área metropolitana de València.

Para reducir las afecciones al tráfico, las obras se están ejecutando en horario nocturno. Las actuaciones comenzaron la noche del 3 de febrero y está prevista su finalización el 5 de abril de 2026. Mientras duren los trabajos, el tráfico será cortado en la calzada afectada y se habilitarán desvíos alternativos a través de las distintas poblaciones y de la V-31.

La actuación en la carretera CV-400 se incluye dentro del contrato que contempla también otros tramos de la CV-50, CV-715 y CV-306, con una inversión total de 4 millones de euros.