Se interrumpe el metro en Godella por un atropello mortal

Metrovalencia informa que no circulan trenes de la Línea 1 entre las estaciones de Empalme y Seminari

Interrupción de la circulación del metro a la altura de Godella. / L-EMV

Pilar Olaya

La Línea 1 de Metrovalencia se ha visto interrumpida entre las estaciones de Empalme y Seminari por un atropello mortal, tal y como se ha informado desde la entidad ferroviaria.

El servicio se ha interrumpido sobre las 15:20 horas. Tras el aviso del atropello, la Policía ha llegado al lugar y tras confirmar el fallecimiento del varón, ha precintado la zona y ha suspendido la circulación del transporte.

El paro circulatorio continúa en estos momentos hasta que se produzca el levantamiento del cadáver por la Policía Judicial. Este suceso se suma a otro ocurrido similar este fin de semana entre Museros y Massamagrell.

