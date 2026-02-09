Se interrumpe el metro en Godella por un atropello mortal
Metrovalencia informa que no circulan trenes de la Línea 1 entre las estaciones de Empalme y Seminari
La Línea 1 de Metrovalencia se ha visto interrumpida entre las estaciones de Empalme y Seminari por un atropello mortal, tal y como se ha informado desde la entidad ferroviaria.
El servicio se ha interrumpido sobre las 15:20 horas. Tras el aviso del atropello, la Policía ha llegado al lugar y tras confirmar el fallecimiento del varón, ha precintado la zona y ha suspendido la circulación del transporte.
El paro circulatorio continúa en estos momentos hasta que se produzca el levantamiento del cadáver por la Policía Judicial. Este suceso se suma a otro ocurrido similar este fin de semana entre Museros y Massamagrell.
