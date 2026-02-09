Paiporta inicia los encuentros participativos de reconstrucción por barrios que continuarán durante febrero

El Ayuntamiento de Paiporta ha celebrado las primeras jornadas participativas del proceso de reconstrucción del municipio, una iniciativa que se desarrollará durante el mes de febrero con encuentros en distintos barrios para informar y recoger propuestas de la ciudadanía.

En estas primeras sesiones han participado el alcalde, Vicent Císcar; la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val; el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez; y la concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos, área organizadora de los encuentros. Durante las jornadas, el equipo de gobierno ha podido trasladar a los vecinos y vecinas información actualizada sobre el avance de los proyectos de reconstrucción y, al mismo tiempo, escuchar sus aportaciones y necesidades concretas.

El alcalde, Vicent Císcar, ha destacado que “la reconstrucción de Paiporta tiene que hacerse con los vecinos y vecinas escuchando las propuestas de quienes viven cada día nuestros barrios”, subrayando la importancia de estos espacios para recoger propuestas reales de la ciudadanía.

Jornadas de reconstrucción. / A.P.

En la misma línea, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha remarcado que la recuperación del municipio también implica repensar Paiporta para hacerla “más saludable, resiliente y preparada para el futuro”, mientras que el concejal de Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, ha explicado que “estos encuentros permiten abordar cuestiones clave del día a día como el tráfico, el aparcamiento o la accesibilidad”.

Escuchar necesidades concretas

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos, ha señalado que esta fase del proceso permite “bajar al detalle, barrio a barrio, para escuchar necesidades concretas y recoger propuestas que ayuden a mejorar cada zona”. Desde el Ayuntamiento de Paiporta se anima a toda la ciudadanía a participar en las próximas sesiones para seguir aportando ideas y formar parte activa del futuro del municipio.

Los encuentros continuarán durante febrero en distintos espacios del municipio, manteniendo el formato de sesiones informativas y dinámicas participativas, con el objetivo de seguir construyendo una reconstrucción colectiva y adaptada a las necesidades reales de cada barrio.