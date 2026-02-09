Incautan 150 kilos de naranjas sin origen acreditado en fruterías de Paterna
La actuación de la Policía Local responde a las quejas trasladadas por agricultores del municipio, a través del Consejo Municipal Agrario, y refuerza la protección al consumidor
P.O.
La Policía Local de Paterna ha llevado a cabo un operativo de inspección en diferentes fruterías del municipio con el objetivo de comprobar el origen, la trazabilidad y la correcta acreditación del género puesto a la venta al público.
Esta actuación se ha realizado tras las quejas trasladadas por agricultores de la ciudad, que habían advertido de la posible comercialización de producto hortofrutícola sin la debida documentación que acreditara su procedencia.
Durante las inspecciones policiales, los agentes detectaron la existencia de género que no contaba con la documentación obligatoria, procediéndose a la incautación de un total de 150 kilos de naranjas. Asimismo, durante el operativo también se retiraron de la venta productos que se encontraban en mal estado y otros que habían superado su fecha de caducidad.
Cumplir las normas sanitarias
La teniente alcalde de Interior, Núria Campos ha recordado “la obligación de todos los establecimientos de disponer de la documentación que garantice la trazabilidad del producto, así como de cumplir estrictamente las condiciones sanitarias y de conservación de los alimentos frescos, con el fin de ofrecer a la ciudadanía todas las garantías de seguridad, calidad y transparencia en sus compras”.
Con este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con la defensa del consumidor, la seguridad alimentaria y el respaldo al sector agrícola local, velando por una comercialización justa y responsable en el municipio.
