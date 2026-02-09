Picanya rehabilita 19 fincas por 4 millones de euros

Picanya continúa con sus estrategia de rehabilitar viviendas para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. El consistorio de l'Horta Sud ha puesto en marcha las obras para mejorar las condiciones de habitabilidad de 19 comunidades de vecinos en las calles Senyera, Avenida Santa Maria del Puig y San Antonio Abad.

"Para el equipo de gobierno del PSPV Picanya, la política de vivienda es una prioridad. A pesar de no ser una competencia propia, apostamos firmemente por la rehabilitación del parque de vivienda existente", señalan los socialistas.

Estas obras se adjudicaron en septiembre y comenzaron a ejecutarse en la Avenida València. Ahora secontinúa por el entorno de la calle Senyera. Un proyecto que está íntegramente financiado con 4.184.217 € del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-26.

El objetivo de la sobrasde mejora es dobe: por una parte dignificar las condiciones de vivienda de los actuales propietarios, y por otra crear una oportunidad para las personas jóvenes que quieren formar nuevos hogares, reduciendo la cifra de viviendas vacías.

Fincas de 50 años

Las intervenciones consisten en la mejora de la eficiencia energética, renovación de ventanas y cambio de sistemas de climatización, consiguiendo un ahorro energético del 60% para estos hogares, ya que se tratan de viviendas construidas entre los años 60 y 70, y por tanto, se trata de fincas que están alrededor de los 50 años de uso, razón por la que necesitan una actuación integral de adaptación a los tiempos actuales. Estas mejoras cambiarán por completo el aspecto de estos inmuebles con la instalación de un novedoso Sistema de Aislamiento Técnico Exterior (SATE), una técnica de eficacia y durabilidad contrastada ya en los edificios más modernos.

Este proyecto se suma a otras iniciativas ya en marcha, como el proyecto de rehabilitación de las fincas de la zona av. Puig, C/ Ramón y Cajal, que cuenta con los primeros bloques de viviendas que se construyeron en Picanya, y para los que ya está en marcha un proyecto Arrur.