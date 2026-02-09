La huelga de maquinistas colapsa los trenes de Cercanías C1 y C2 a su paso por Alfafar-Benetússer
La disminución del servicio ha provocado que los convoyes lleguen ya a la última estación antes de llegar a València tan llenos que entrar era casi misión imposible para los usuarios
Entrar a primera hora de este lunes por la mañana en un tren de la línea C1 o C2 de Cercanías que para en la estación de Alfafar-Benetússer era casi misión imposible. La huelga de maquinistas ha dejado servicios mínimos en unas líneas que ya llegan de normal colapsadas, sobre todo las que circulan destino a València, ya que Alfafar es la última parada antes de entrar a la capital y, por tanto, cuando llega a esta localidad de l'Horta Sud ya ha recogido a todos los usuarios desde Xàtiva o Gandia.
La consecuencia es que el convoy llega a la estación totalmente abarrotado, a una parada que ya de por sí cuenta con bastantes usuarios. Nerviosa, la gente se agolpa en las puertas e intenta entrar, ante la mirada atónita de los viajeros, que ya van como sardinas en lata y que con un gesto de solidaridad, intenta aún apretarse más para dejar "hueco" conscientes de que ese "calvario" solo durará unos diez minutos, los que faltan para llegar a la estación del Norte.
Principal método de transporte
Una imagen que este lunes se ha agravado con la huelga de maquinistas pero que no es inusual, debido a las continuas incidencias que sufren las líneas C1 y C2 de Cercanías y que provoca múltiples quejas en los usuarios por retrasos. Hay que tener en cuenta que, ante la falta de metro, el tren es el principal método de transporte que usar los ciudadanos de l'Horta Sud de Silla, Catarroja, Massanassa y Alfafar-Benetússer para desplazarse hasta la capital para ir a la Universidad o al trabajo.
