Fiestas
Torrent celebra con gran participación la tradicional bendición de animales de Sant Antoni
Vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada festiva con almuerzo popular, desfile y bendiciones en distintos puntos de la ciudad
Torrent celebró ayer uno de los actos más entrañables y esperados de las fiestas en honor a Sant Antoni Abat: la tradicional bendición de animales, una cita muy arraigada en la ciudad que volvió a reunir a numerosos vecinos, festeros y amantes de los animales.
La jornada comenzó a las 10:00 horas en la avenida Padre Prudencio con el habitual almuerzo popular. Los festeros de Sant Antoni repartieron alrededor de 2.500 bocadillos de embutido entre los asistentes.
Tras el almuerzo, tuvo lugar la primera bendición de animales en la puerta de la parroquia de Monte-Sión, donde numerosos vecinos acudieron con sus mascotas para participar en este acto simbólico de protección y agradecimiento.
Una de las celebraciones "más queridas"
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó la importancia de esta celebración para la ciudad, señalando que “la bendición de Sant Antoni es una de las tradiciones más queridas por los torrentinos, una jornada que une a generaciones y refleja el profundo respeto y cariño que nuestra ciudad siente por los animales y por sus costumbres más arraigadas”.
A continuación, se celebró el tradicional desfile de carros y caballos, que recorrió las calles del centro de la ciudad hasta la calle Padre Méndez. Allí, a partir de las 11:45 horas, se realizó la segunda bendición de animales, junto con la entrega de recordatorios y la despedida de los participantes.
Tradiciones
Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, subrayó la elevada participación y el trabajo realizado por los colectivos implicados: “ha sido una jornada muy especial, con una gran respuesta por parte de vecinos y visitantes. Quiero agradecer el esfuerzo de los festeros de Sant Antoni y de todas las entidades colaboradoras que hacen posible que esta tradición se mantenga viva año tras año”.
Con este emotivo acto, Torrent puso el broche final a las celebraciones en honor a Sant Antoni Abat, reafirmando un año más su compromiso con la conservación de las tradiciones y el respeto y bienestar de los animales.
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Se entrega a la Guardia Civil el hombre que ha matado a tiros a su vecino en Catarroja
- Una generación 'disfrutona' y un emprendedor de Albacete, detrás del éxito del tardeo en València
- La Guardia Civil busca a un hombre por matar a otro a tiros en Catarroja
- Almussafes se convierte en objeto de deseo de los fabricantes chinos de coches