Torrent celebra con gran participación la tradicional bendición de animales de Sant Antoni

Torrent celebró ayer uno de los actos más entrañables y esperados de las fiestas en honor a Sant Antoni Abat: la tradicional bendición de animales, una cita muy arraigada en la ciudad que volvió a reunir a numerosos vecinos, festeros y amantes de los animales.

La jornada comenzó a las 10:00 horas en la avenida Padre Prudencio con el habitual almuerzo popular. Los festeros de Sant Antoni repartieron alrededor de 2.500 bocadillos de embutido entre los asistentes.

Tras el almuerzo, tuvo lugar la primera bendición de animales en la puerta de la parroquia de Monte-Sión, donde numerosos vecinos acudieron con sus mascotas para participar en este acto simbólico de protección y agradecimiento.

Una de las celebraciones "más queridas"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó la importancia de esta celebración para la ciudad, señalando que “la bendición de Sant Antoni es una de las tradiciones más queridas por los torrentinos, una jornada que une a generaciones y refleja el profundo respeto y cariño que nuestra ciudad siente por los animales y por sus costumbres más arraigadas”.

La alcaldesa Folgada acaricida a un gato en la bendición. / A. T.

A continuación, se celebró el tradicional desfile de carros y caballos, que recorrió las calles del centro de la ciudad hasta la calle Padre Méndez. Allí, a partir de las 11:45 horas, se realizó la segunda bendición de animales, junto con la entrega de recordatorios y la despedida de los participantes.

Tradiciones

Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, subrayó la elevada participación y el trabajo realizado por los colectivos implicados: “ha sido una jornada muy especial, con una gran respuesta por parte de vecinos y visitantes. Quiero agradecer el esfuerzo de los festeros de Sant Antoni y de todas las entidades colaboradoras que hacen posible que esta tradición se mantenga viva año tras año”.

Con este emotivo acto, Torrent puso el broche final a las celebraciones en honor a Sant Antoni Abat, reafirmando un año más su compromiso con la conservación de las tradiciones y el respeto y bienestar de los animales.