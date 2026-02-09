Un Torrent de Dones premia a Lydia del Canto, a Patricia Andreu y a Amparo Fandos

La asociación Un Torrent de Dones premiará la trayectoria de tres mujeres torrentinas que han destacado en diferentes ámbitos profesionales. La periodista Lydia del Canto y exdirectora de Levante-EMV, la empresaria Patricia Andreu y la profesora y pianista Amparo Fandos recibirán el premio Grans Dones de Torrent 2026, que se entregará en el salón de actos del Conservatorio de Música de la ciudad el día 7 de marzo.

Los galardones "Grans Dones de Torrent" tienen una década de historia y fueron impulsados por la Comissió 9 d’Octubre del municipio. Al constituirse Un Torrent de Dones, a mediados de 2025, el colectivo organizador ha decidido ceder los premios a la nueva entidad feminista, por lo que se inicia otra etapa.

"Agradecemos a la Comissió9 d’Octubre estos 10 años de poner en valor a las mujeres de la ciudad y tomamos el relevo para seguir con esta tarea. Torrent tiene mujeres con mucho talento que destacan en todos los ámbitos, el profesional, el social y el personal. Ellas son una referencia y una inspiración”, ha expresado la presidenta de Un Torrent de Dones, Mariví Andreu.

Tres premios a mujeres torrentinas

De este modo y tras estudiar diversas candidaturas, en 2026 se entregarán tres premios. El primero de ellos ha sido concedido a la periodista torrentina Lydia del Canto Soriano. La mayor parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el diario Levante- EMV, del que fue subdirectora en 2015 y posteriormente fue nombrada directora, cargo que ocupó de 2018 a 2022. En el terreno institucional, fue secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana durante unos mesesde 2015 y actualmente es Secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno de España, desde 2024.

También recibirá el premio la profesora, pedagoga y pianista ya jubilada Amparo Fandos Miquel. Histórica docente del Conservatorio de Torrent, fue directora en los años 90 e inicios de los 2000, cuando el centro aumentó de forma considerable el alumnado, pero carecía de un edificio en condiciones para impartir las clases, por lo que la comunidad educativa tuvo que batallar largamente con la Conselleria de Educación hasta que se construyó la nueva sede en 2003. Fandos da nombre a un certamen internacional de piano creado en 2008 y unos años después recibió el Premi Carta Pobla de la ciudad.

Finalmente, Un Torrent de Dones premiará a la empresaria Patricia Andreu Blanco, la mujer que actualmente está al frente de la firma familiar Chocolates Rafael Andreu, fundada en 1920. La galardonada se incorporó a la dirección en 2019 y se ha caracterizado por recuperar algunos productos artesanales que habían desaparecido del catálogo, más allá del tradicional chocolate de bollo, así como introducir toda una serie de innovaciones como artículos específicos vinculados al calendario festivo.

El acto de entrega de los premios se celebrará el día 7 de marzo en el salón de actos del Conservatorio de Torrent, institución que también colabora desde el primer año en la organización a través de las actuaciones de alumnas del centro, que trabajan en clase y posteriormente interpretan repertorio compuesto por mujeres, a lo largo de la historia.

Día de la niña y la mujer en la ciencia

Por otra parte, con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, Un Torrent de Dones organiza una charla-coloquio en el instituto la Marxadella a las 19 horas, a cargo de científica torrentina Sacramento Rodríguez Ferrón, biotecnóloga y biomédica con una destacada trayectoria en el ámbito de la investigación, y profesora de la Universitat de València (UV).

Conferencia de mujeres en la ciencia. / L-EMV

Sacramento Rodríguez es licenciada en Biología por la UV y, tras su doctorado, se trasladó a la Universidad de Cambridge (Inglaterra), donde desarrolló su propio proyecto sobre impronta genómica como mecanismo de regulación de células madre adultas. En el año 2012 se reincorporó como profesora al departamento de Biología Celular de la UV donde ha establecido su propio grupo.

Cuatro meses de trayectoria

Un Torrent de dones nació en julio de 2025 por parte de un grupo de mujeres feministas que viven o trabajan en la ciudad y que pretenden configurar un espacio de encuentro, reflexión, debate e incluso formación en materia de género.

Su primera acción fue la vigilia contra la violencia machista, que se celebró en la plaza Moralets y a la que asistieron más de 200 personas. En septiembre, el colectivo participó activamente en la Trobada d’Associacions de Torrent, organizada por la Federació d’Associacions Ciutadanes (FAC) y en octubre se sumó a la jornada organizada por Dones de l’Horta Sud sobre el papel de las mujeres en la dana.

Noticias relacionadas

Con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista, un Torrent de Dones organizó una charla a cargo de la jueza Ángela Revert Sáez con el título “Mujeres y agresores ante la justicia”, mientras que en las semanas previas a Navidad fue la historiadora Presen Mora Juan la que reflexionó sobre el papel de las mujeres en el siglo I.