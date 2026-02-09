Torrent rinde homenaje a su fallera mayor, Andrea Adelantado Montoya

La ciudad de Torrent ha celebrado un emotivo homenaje a su Fallera Mayor, Andrea Adelantado Montoya, y a su Corte de Honor, formada por Sara Teruel, Vanessa Maroto, Andrea Linares, Marta Martínez, Celeste Herraiz, Mireia Peinado, Laura González y Beatriz Ruiz. El acto, organizado por la Junta Local Fallera, tuvo lugar como es habitual en las semanas previas a la Crida, uno de los momentos más esperados del calendario fallero y que da paso a las Fallas 2026.

La Fallera Mayor de Torrent, Andrea Adelantado, y su Corte de Honor, junto a la Fallera Mayor Infantil, Sara Magán Miquel, y la Reina de las Fiestas de Segorbe, Noelia Simón Lázaro, acompañada por el concejal de fiestas, Ricardo Pascual, fueron recibidas por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez.

La fallera mayor de Torrent en el homenaje a su figura. / L-EMV

La velada contó con la presencia de los representantes de las 28 fallas de la ciudad, así como de destacadas personalidades del ámbito cultural y festivo como la Reina del Encuentro, Inmaculada Puchades; y el presidente de la JCHHSS, José Vicente Yago. También asistieron el presidente de la FMCT, Xavi Santamaría, y los cargos festeros Benjamín Sancho, Inmaculada Vallejo, Amparo Planells y María Ros; la Musa de la Música, Lucía Mora; el presidente de la UMT, Pepe Plaza; quienes acompañaron a Andrea Adelantado en representación de las principales festividades de la ciudad. Asimismo, estuvieron presentes representantes de asociaciones como la AECC, Amparo Almerich, y otras entidades locales.

En su discurso, la alcaldesa Amparo Folgado destacó la cercanía de las Fallas 2026, señalando que apenas quedan dos semanas para el inicio de la gran celebración a los pies de la Torre, y trasladó sus mejores deseos a todos los falleros para que disfruten de unas fiestas memorables.

Foto del homenaje a la representante con su corte de honor en Torrent. / L-EMV

Por su parte, la Fallera Mayor de Torrent, Andrea Adelantado Montoya, agradeció a todos los asistentes su presencia en una noche tan especial y brindó junto a su Corte de Honor por unas buenas Fallas 2026.

El homenaje a la Fallera Mayor Infantil, Sara Magán Miquel, y a su Corte de Honor se celebrará con una comida el próximo sábado en un evento similar. Como broche final de la velada, tras la cena tuvo lugar el tradicional baile, que puso el punto y final a una noche de reconocimiento y convivencia para toda la familia fallera de Torrent.