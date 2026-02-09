Torrent prepara su Media Maratón: inscripciones, recorrido y horarios

El Ayuntamiento de Torrent recuerda que el plazo de inscripción para participar en la XX Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’ entra en su recta final y se cerrará este miércoles 11 de febrero a las 23:59 horas. La prueba, organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con GD Esport, se disputará el próximo domingo 15 de febrero, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del calendario local.

Esta edición número veinte llega marcada por una importante novedad: el adelanto de la carrera al mes de febrero, una decisión adoptada a petición de los propios corredores, que buscaban temperaturas más favorables para el rendimiento deportivo. La salida y la meta estarán situadas en la Ciutat de l’Esport del Parc Central, punto neurálgico de una jornada que reunirá a centenares de atletas.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado el valor del evento para la ciudad: “La Media Maratón es una cita ya imprescindible en Torrent. No solo promueve el deporte y los hábitos de vida saludables, sino que proyecta una imagen de ciudad activa, participativa y orgullosa de sus eventos deportivos”.

Cartel media maratón de Torrent 2026. / A.T.

Por su parte, la concejal de Deportes, María Ángeles Lerma, ha animado a los corredores a formalizar su inscripción antes del cierre del plazo: “Quedan muy pocos días para inscribirse. Animamos a todos los aficionados al atletismo a no dejarlo para el último momento y a formar parte de una edición tan especial como es la vigésima”.

Las inscripciones para ambas carreras pueden realizarse hasta el miércoles 11 de febrero a las 23:59 horas a través de la web www.cronorunner.com . Los dorsales se podrán recoger el mismo día de la prueba a partir de las 8:00 horas.

Parking gratis

La Media Maratón dará comienzo a las 9:30 horas, con un recorrido de más de 21 kilómetros que combina tramos urbanos y naturales. Los participantes contarán con avituallamientos cada cinco kilómetros, chip de cronometraje y camiseta para los primeros 400 inscritos.

La prueba contempla categorías masculina y femenina en las modalidades júnior, promesa, sénior, máster, locales y diversidad funcional. En la pasada edición participaron cerca de 1.000 corredores, confirmando el crecimiento y prestigio de esta cita deportiva.

Durante toda la jornada habrá asistencia médica y aparcamiento gratuito para los participantes. Desde el Ayuntamiento de Torrent se invita a la ciudadanía a participar, animar y disfrutar de una gran fiesta del deporte, que volverá a llenar las calles de la ciudad de esfuerzo, superación y entusiasmo.