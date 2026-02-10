Casi 53 millones para reparar 25 kms de alcantarillado dañado por la dana en Paiporta

Las cifras hablan por si solas. Casi 53 millones para reparar 25 kms de conducciones bajo tierra que resultaron dañadas por la dana del 29 de octubre. Paiporta afronta su obra más ambiciosa y complicada, el Plan de Reconstrucción de Infraestructuras Hidráulicas financiadas por el Miteco para la renovación de colectores, redes de agua, instrumentación y el pozo de Paiporta, con actuaciones en todos los barrios.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado este proyecto, presentado por la concesionaria del servicio Global Ómnium Inversiones S.L. Tras el dictamen favorable de la Comisión de Reconstrucción, de la que forman parte todas las fuerzas políticas de la corporación, el gobierno municipal adelanta la aprobación definitiva del proyecto sin tener que esperar al pleno ordinario de febrero, con el objetivo de agilizar los trámites y acelerar la reconstrucción.

El plan contempla una inversión total de 52.930.928,78 euros, financiados al 100 % por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y permitirá la renovación integral del sistema de saneamiento y abastecimiento de agua potable del municipio, así como la modernización de los sistemas de control y del Pozo de Paiporta, con actuaciones en todos los barrios.

La dana del 29 de octubre de 2024 provocó graves daños en las infraestructuras del ciclo integral del agua en Paiporta. Las lluvias excepcionales y el desbordamiento del barranco del Poyo obstruyeron colectores, rompieron tramos completos de la red de saneamiento y afectaron de manera significativa a la distribución de agua potable. Ante esta situación, elayuntamiento ha impulsado el proceso de reconstrucción y modernización más ambicioso jamás ejecutado en este ámbito en el municipio.

Actuaciones por sectores

En cuanto al orden de las actuaciones, la renovación del alcantarillado y de la red de abastecimiento de agua potable se acompasará con la reurbanización de las calles de la localidad, de acuerdo con las directrices del Plan Director de la reconstrucción elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Paiporta. Las actuaciones se llevarán a cabo por sectores y con dos objetivos claros: la máxima celeridad en las obras y las mínimas molestias para el vecindario.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a realizar encuentros informativos y participativos sobre las afecciones que tendrán las obras en sus calles y barrios, con el fin de mantener informado al vecindario e incluirlo en la reconstrucción y transformación del municipio.

Este conjunto de actuaciones permitirá dotar a Paiporta de una red de agua y saneamiento más moderna, segura y preparada para afrontar episodios de lluvias intensas. Nuevos colectores, una red de agua potable reforzada, mejor drenaje, control en tiempo real y contadores digitales contribuirán a una gestión más eficiente y resiliente del servicio. Esta inversión, aunque se origina en una situación de emergencia, supone un paso adelante en la modernización del municipio y en la garantía de un servicio de agua seguro para toda la ciudadanía.

25 kilómetros dañados

El documento técnico constata que Paiporta sufrió afecciones en todas las zonas: el núcleo urbano, los sectores residenciales, el polígono industrial y el entorno del barranco del Poyo. En total, más de 25 kilómetros de conducciones resultaron dañados. En el núcleo urbano se registraron desperfectos en 11.961 metros de colector y 2.991 acometidas, especialmente en las calles Lluís Vives, Cervantes, Antic Regne, Sant Francesc, Sant Ramon, Mestre Serrano, Santa Anna y Sant Josep.