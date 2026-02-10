Albal inicia una campaña de sensibilización sobre el uso excesivo de pantallas

El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Sanidad, ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida a la población sobre los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y dispositivos móviles. Esta iniciativa, que se desarrollará durante los próximos meses, tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre las consecuencias que puede generar el abuso de las tecnologías, entre ellas el aislamiento social, la adquisición de malos hábitos y diversos problemas de salud mental. Estas consecuencias resultan especialmente preocupantes en la infancia y la adolescencia, etapas clave del desarrollo personal y social.

El concejal de Sanidad, Joan Carles Puchalt, ha destacado la importancia de esta campaña señalando que "cada nueva invención tecnológica está impactando exponencialmente sobre las mismas bases de nuestra sociedad y cultura. Es vital tener todas las herramientas mentales para poder saber gestionar las nuevas tecnologías tanto como individuos como colectivo. De no hacerlo, existen muchos riesgos para nuestra felicidad, personalidad y libertad".

Dentro del programa de actividades previstas, la campaña dará comienzo este jueves día 12, a las 18:00 horas, con la celebración de una mesa redonda en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura. En este encuentro participarán profesionales expertos en psiquiatría, salud mental y prevención de adicciones, que abordarán el impacto de las pantallas desde diferentes perspectivas.

Cartel de la campaña sobre el abuso de las pantallas. / L-EMV

La primera mesa redonda contará con la participación de:

Amparo Ródenas Marco , enfermera de la Unidad de Promoción y Programas de Salud del Centro de Salud Pública de Alzira.

, enfermera de la Unidad de Promoción y Programas de Salud del Centro de Salud Pública de Alzira. Teresa Bodí Aragón , psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA).

, psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA). Luis Rojo Bofill , psiquiatra infantojuvenil del Hospital La Fe, con la ponencia “Redes sociales y salud mental”.

, psiquiatra infantojuvenil del Hospital La Fe, con la ponencia “Redes sociales y salud mental”. María Cárdenas y Walter Lofiego, psicólogos de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFPEM), que abordarán “Las consecuencias de las nuevas tecnologías en la etapa infantojuvenil”.

Desde la concejalía de Sanidad se invita a toda la ciudadanía a participar en esta actividad, que marca el inicio de un ciclo de acciones orientadas a promover un uso responsable y saludable de las tecnologías digitales.