Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilDirecto vientoParque desembocaduraExpresidentes GeneralitatCercanías XàtivaPadrón GandiaTemperaturas ValenciaPaseo Cullera
instagramlinkedin

Albal inicia una campaña de sensibilización sobre el uso excesivo de pantallas

Este jueves la Casa de la Cultura acogerá una charla con profesionales en psiquiatría, salud mental y prevención de adicción para abordar el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia

Una imagen de archivo de la fachada de la Casa de la Cultura de Albal.

Una imagen de archivo de la fachada de la Casa de la Cultura de Albal. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Albal

El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Sanidad, ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida a la población sobre los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y dispositivos móviles. Esta iniciativa, que se desarrollará durante los próximos meses, tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre las consecuencias que puede generar el abuso de las tecnologías, entre ellas el aislamiento social, la adquisición de malos hábitos y diversos problemas de salud mental. Estas consecuencias resultan especialmente preocupantes en la infancia y la adolescencia, etapas clave del desarrollo personal y social.

El concejal de Sanidad, Joan Carles Puchalt, ha destacado la importancia de esta campaña señalando que "cada nueva invención tecnológica está impactando exponencialmente sobre las mismas bases de nuestra sociedad y cultura. Es vital tener todas las herramientas mentales para poder saber gestionar las nuevas tecnologías tanto como individuos como colectivo. De no hacerlo, existen muchos riesgos para nuestra felicidad, personalidad y libertad".

Dentro del programa de actividades previstas, la campaña dará comienzo este jueves día 12, a las 18:00 horas, con la celebración de una mesa redonda en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura. En este encuentro participarán profesionales expertos en psiquiatría, salud mental y prevención de adicciones, que abordarán el impacto de las pantallas desde diferentes perspectivas.

Cartel de la campaña sobre el abuso de las pantallas.

Cartel de la campaña sobre el abuso de las pantallas. / L-EMV

La primera mesa redonda contará con la participación de:

  • Amparo Ródenas Marco, enfermera de la Unidad de Promoción y Programas de Salud del Centro de Salud Pública de Alzira.
  • Teresa Bodí Aragón, psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA).
  • Luis Rojo Bofill, psiquiatra infantojuvenil del Hospital La Fe, con la ponencia “Redes sociales y salud mental”.
  • María Cárdenas y Walter Lofiego, psicólogos de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFPEM), que abordarán “Las consecuencias de las nuevas tecnologías en la etapa infantojuvenil”.

Noticias relacionadas

Desde la concejalía de Sanidad se invita a toda la ciudadanía a participar en esta actividad, que marca el inicio de un ciclo de acciones orientadas a promover un uso responsable y saludable de las tecnologías digitales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
  2. Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
  3. Se reanuda el metro en Godella interrumpido por un atropello mortal
  4. Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
  5. Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
  6. Aielo de Malferit cierra el Museo de Nino Bravo a petición de la familia del cantante
  7. La Universidad Politécnica desarrolla sensores para mejorar la eficiencia de la energía marina
  8. Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia

Torrecremada de Dénia en 1992: traza agrícola y gran valor patrimonial

Torrecremada de Dénia en 1992: traza agrícola y gran valor patrimonial

Enjambres de robots convierten la música en pinturas de luz en movimiento

Enjambres de robots convierten la música en pinturas de luz en movimiento

Riba-roja de Túria recibirá 9,5 millones de fondos europeos tras la dana para su reconstrucción

Riba-roja de Túria recibirá 9,5 millones de fondos europeos tras la dana para su reconstrucción

La "campaña gamberra" de Compromís que denuncia el mal funcionamiento del transporte público en València

La "campaña gamberra" de Compromís que denuncia el mal funcionamiento del transporte público en València

El "puerta a puerta" funciona de maravilla en Benitatxell: 300 toneladas menos de "resto" y un 90 % de basura orgánica separada

El "puerta a puerta" funciona de maravilla en Benitatxell: 300 toneladas menos de "resto" y un 90 % de basura orgánica separada

Casi 53 millones para reparar 25 kms de alcantarillado dañado por la dana en Paiporta

Casi 53 millones para reparar 25 kms de alcantarillado dañado por la dana en Paiporta

Las cinco veces que Bad Bunny actuó en València

Las cinco veces que Bad Bunny actuó en València

El sector de la dansa valenciana també es revolta: només protagonitza cinc de les 39 obres de l’IVC

El sector de la dansa valenciana també es revolta: només protagonitza cinc de les 39 obres de l’IVC
Tracking Pixel Contents