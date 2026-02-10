El Ayuntamiento de Paterna pone en valor los viajes para Personas Mayores con una exposición al aire libre

El Ayuntamiento de Paterna visibiliza el programa municipal de viajes culturales que organiza cada año para Personas Mayores con una muestra que acoge la explanada del cohetódromo.

De este modo, Paterna ha querido reconocer la participación activa de este colectivo de la ciudad mediante la creación de una exposición conformada por 30 paneles que recogen momentos de las excursiones y visitas culturales organizados por el consistorio paternero a lo largo de la presente legislatura.

Gesto de agradecimiento

Durante el acto de presentación, la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, que ha estado acompañada de concejales del equipo de gobierno y miembros de la corporación municipal, ha destacado que “esta exposición nace como un gesto de agradecimiento y reconocimiento a la implicación, entusiasmo y espíritu activo de las Personas Mayores, protagonistas indiscutibles de estas visitas culturales y quienes contribuyen a mejorar nuestro programa municipal gracias a su participación en cada uno de ellos”.

Exposición actividades culturales para Personas Mayores en la explanada del cohetódromo en Paterna (2). / A. P.

Segura ha remarcado que "esta muestra supone un emotivo recorrido visual por los destinos, experiencias y momentos compartidos que han formado parte del programa municipal de envejecimiento activo, una iniciativa que ha fomentado la convivencia combatiendo así la soledad no deseada a través de los lazos entre vecinos y vecinas y generando espacios de encuentro para el ocio saludable y el bienestar de nuestros mayores".

Excursiones

A través de fotografías y recuerdos de las distintas excursiones culturales y turísticas, las imágenes reflejan no solo los lugares visitados –Peñíscola, Benidorm, Madrid, un crucero por el Mediterráneo, Toledo, etc.-, sino también las historias, anécdotas y vivencias que han surgido en cada viaje.

Con esta iniciativa, Paterna apuesta por el compromiso municipal de seguir reforzando programas dirigidos a las Personas Mayores teniendo en cuenta el papel que desempeñan en la vida social del municipio, así como la importancia de seguir promoviendo propuestas que favorezcan el aprendizaje continuo, la socialización y su calidad de vida.