Benetússer avanza en la recuperación: reurbanizará la avenida Orba y renovará la red de agua potable

Benetússer avanza en la recuperación del espacio público dañado por la dana del 29 de octubre de 2024 con la aprobación definitiva de la memoria para reurbanizar la avenida Orba y su conexión con el Camí Vell de Picassent, una actuación presupuestada en 1.939.000 euros y financiada con cargo al programa estatal de ayudas para infraestructuras municipales afectadas por catástrofes naturales. Se trata de la segunda memoria de reconstrucción de vías públicas autorizada en el municipio, tras la correspondiente a la avenida Alfafar, según ha informado el Ayuntamiento que preside la socialista Eva Sanz.

La intervención —redactada dentro del marco de la Orden TMD/101/2025 vinculada al Real Decreto-ley 6/2024— plantea una actuación integral sobre una de las arterias de comunicación local y de conexión con la CV-400, en un término municipal “completamente urbanizado”, con especial peso como eje de entrada y salida y como límite con Alfafar en parte del trazado.

Aceras más amplias y renovación de la red de agua

El proyecto contempla la reconstrucción completa de calzadas y aceras con pavimentos "más resistentes y duraderos", y la ampliación de espacios peatonales para mejorar la seguridad y la accesibilidad. En la memoria técnica se fija, como referencia, una anchura libre mínima de 1,80 metros en aceras, además de la reubicación de señalización vertical y el ajuste de alcorques para garantizar itinerarios peatonales continuos.

Uno de los capítulos centrales será la modernización de servicios urbanos, con especial atención a la renovación de la red de agua potable: el documento técnico justifica la sustitución de tramos de tuberías de fibrocemento por conducciones de materiales más durables ante la antigüedad y la fragilidad de la red, que estaría provocando averías tras el episodio de lluvias extremas.

Calle Esports en la entrada desde Orba tras el paso de la riada. / Levante-EMV

En paralelo, se prevén reparaciones en saneamiento y drenaje, con un enfoque orientado a optimizar la evacuación de aguas pluviales y reducir el riesgo de inundaciones, incorporando soluciones de mayor resiliencia (como pavimentos más permeables donde sea viable).

Una glorieta como mejora para "pacificar" el tráfico

Como novedad respecto al estado previo a la riada, la actuación incorpora la construcción de una glorieta en la avenida Orba (en el entorno del cruce con Camí Nou), consensuada con las fuerzas de seguridad, para ordenar movimientos, reducir velocidad y aumentar la seguridad vial. De ahí que se haya diseñado en en coordinación con la Policía Local.

El diseño pretende además evitar la dependencia de sistemas semafóricos eléctricos, una cuestión que el Ayuntamiento y la memoria técnica vinculan a una mayor fiabilidad en situaciones de emergencia.

Presupuesto

La memoria valora el coste máximo total del proyecto en torno a 1,94 millones de euros, incluyendo ejecución, otros costes subvencionables y el margen previsto para posibles modificaciones. El ámbito de actuación abarca la calle Orba y el Camí Vell de Picassent, en el tramo de conexión indicado en el documento técnico.

Con esta aprobación, Benetússer consolida una hoja de ruta con dos proyectos viarios clave (avenida Alfafar y avenida Orba) para avanzar en la reconstrucción tras la dana, con el objetivo municipal de recuperar calles y servicios con criterios de seguridad, accesibilidad y adaptación ante episodios meteorológicos extremos.