Burjassot selecciona a nuevo alumnado/trabajador para el Taller de Empleo Aula Natura l’Eixereta II

El Ayuntamiento de Burjassot abre la inscripción al Taller de Empleo Aula Natura l’Eixereta II, dirigido a desempleados interesados en la interpretación y educación ambiental

Taller de Aula Natura.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot está desarrollando, en este 2026, un nuevo Taller de Empleo Aula Natura l’Eixereta II en la modalidad de Interpretación y Educación Ambiental y, para dar la oportunidad a las personas interesadas en participar en él de ser parte del mismo, ha abierto de nuevo el proceso de selección de personal para el alumnado/trabajador.

Las personas interesadas en participar deberán solicitar su inclusión en el programa a través de Espai Labora Burjassot y solicitar ser inscrito en la Oferta Formativa nº 370104- Aula Natura l’Eixereta para poder participar en el proceso selectivo. Posteriormente, podrán acudir a CEMEF para ampliar información. Está especialmente dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, que cumplan los requisitos establecidos para formalizar un contrato de formación en alternancia y que acrediten la formación previa exigida para esta especialidad.

El Taller de Empleo es un programa mixto de formación y empleo, con una duración de un año, dirigido a personas desempleadas. Las personas participantes reciben formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en Interpretación y Educación Ambiental (SEAG0109), al tiempo que adquieren experiencia profesional.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Burjassot y se desarrolla en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado, donde tiene lugar la formación teórica. Las prácticas y actividades se llevan a cabo en distintos espacios de Burjassot, como parques y jardines, la huerta, centros educativos y, de manera especial, en el Parque de l’Eixereta, donde se encuentra el Aula Natura.

TEMAS

Carles Padilla se postula para rector de la UV y promete "ser útil y poner a las personas en el centro"

Sedaví alcanza sus mejores registros laborales desde 2007 y reduce el paro a mínimos históricos en 2025

Las asociaciones del Marítim piden modificar el Plan Especial para impedir el rascacielos del Puerto

Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos

La borrasca ‘Nils’ activa avisos en casi toda España este miércoles: nueve comunidades, en naranja

Gátova celebrará el XX Aniversario de la Fiesta del Matapuerco el 21 de febrero de 2026, Fiesta de Interés Turístico

La Policía Local intensifica los controles en las zonas de ocio nocturno de la ciudad

