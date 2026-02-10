Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprar en el comercio asociado de Burjassot por San Valentín te lleva a Mallorca

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Burjassot, con el apoyo municipal, sortea un viaje a Mallorca para dos personas entre quienes compren en los comercios locales durante San Valentín

Campaña de San Valentín en el comercio de Burjassot.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

San Valentín va a llevar a una pareja afortunada de Burjassot a viajar a Mallorca. La Asociación de Comerciantes y Empresarios del municipio, contando con la colaboración de la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, y CEMEF, la empresa pública municipal, ha lanzado una nueva campaña de fomento del comercio local que tiene, como premio, un viaje de fin de semana a Mallorca para dos personas (vuelos directos desde Valencia y una noche de hotel).

Como es habitual, entrar en el sorteo es muy fácil ya que tan solo hay que comprar en los comercios asociados y rellenar el ticket de compra que se entrega una vez realizado el pago.

Justificantes

En el mismo, se deben poner los datos personales, nombre y apellidos y teléfono. Una vez puesto, dichos tickets o justificantes de compra pueden depositarse en la urna habilitada en el Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, o bien enviar una foto de los mismos, vía WhatsApp al 655 083 172.

El sorteo se realizará el 20 de febrero y las compras deberán realizarse entre el 9 y el 14 de febrero, ambos incluidos.

