Compromís per Paterna alerta de que la nueva ley de suelo del Consell pone en riesgo la Vallesa

Compromís per Paterna ha presentado alegaciones al anteproyecto de la nueva ley de territorio impulsada por el Partido Popular y Vox en la Generalitat Valenciana. Una propuesta que, según la formación valencianista, supone un grave retroceso en la protección del medio ambiente y un peligro real para el futuro del municipio. Concretamente, lamentan que pone en riesgo la continuidad del pulmón verde de la Vallesa, que sufrió un terrible incendio en 1994 y que más de treinta años después sigue siendo un paraje natural vital para Paterna y los municipios colindantes de Camp de Túria.

Desde Compromís denuncian que el gobierno autonómico de derechas quiere levantar la prohibición de construir en terrenos quemados, lo que consideran que "da un paso más para favorecer la especulación urbanística". En este sentido, el concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha advertido que "esta ley deja el futuro de nuestro territorio en manos de los especuladores y pose en riesgo espacios naturales clave para nuestra ciudad".

Las alegaciones al anteproyecto

Las alegaciones presentadas por Compromís per Paterna se centran en tres ejes principales. En primer lugar, la formación rechaza la modificación que elimina la protección de los suelos afectados por incendios forestales. "Es inadmisible que se levante la prohibición de construir en terrenos quemados. En el caso de Paterna, la Vallesa volvería a ser recalificable, una amenaza directa contra uno de nuestros pulmones verdes", ha señalado Martí.

En segundo lugar, Compromís critica la nueva regulación de los Proyectos de Interés Autonómico, que, según el concejal, "nos devuelve a los peores tiempos de las ATE, con proyectos diseñados a medida de los especuladores, menos controles sociales y ambientales y menos capacidad de decisión por parte de la ciudadanía". Martí ha recordado que "en Paterna esto podría reabrir la puerta a macroproyectos como Puerto Mediterráneo, que con tanto esfuerzo se logró frenar".

Finalmente, la formación considera especialmente grave que el anteproyecto deje sin efectividad real la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, convirtiéndola en un simple documento consultivo. "Esto significa volver a una jungla urbanística, donde los operadores inmobiliarios deciden el futuro del país sin una visión global, moderna y sostenible del territorio", ha afirmado el Carles Martí.

Para Compromís per Paterna, esta reforma legislativa "sería un auténtico desastre para nuestro municipio". "La derecha siempre busca lo mismo: especular con el territorio. No entienden el medio ambiente como un bien a proteger, sino como un negocio", ha concluido Carles Martí.