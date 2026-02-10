Elena Albalat anuncia la creación de diez nuevas plazas para el centro de mayores Ana Lluch de Meliana

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha anunciado la ampliación de diez nuevas plazas para personas mayores dependientes o con necesidades de apoyo para el Centro de Día Ana Lluch de Melianaperteneciente al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), “con el objetivo de atender las demandas en materia de atención a este colectivo que presentan los municipios de l’Horta Nord”.

Elena Albalat ha realizado estas declaraciones en la jornada de convivencia ‘Cultivando Experiencias’ entre mayores y personas con discapacidad, en la que ha estado acompañada por la directora general del IVASS, María José Rico, y la alcaldesa de la localidad, Trinidad Montañana.

El centro de mayores fue inaugurado esta legislatura "gracias al esfuerzo del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), que lo dotó de equipamientos y personal, abordando una asignatura pendiente heredada del Govern del Botànic". El IVASS invirtió para su puesta en funcionamiento más de 220.000 euros en mobiliario, electrodomésticos y equipos sociosanitarios, y anualmente destina 650.000 euros en recursos humanos, transporte y catering.

Visita de la consellera a Meliana. / A.M.

La construcción de este innovador edificio, realizado con materiales biodegradables y soluciones arquitectónicas sostenibles, y "altamente valorado en el ámbito de la arquitectura por su diseño y su respeto medioambiental", supuso un coste de 3,3 millones de euros, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Meliana, la Diputación de Valencia y la Generalitat.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha explicado que, pese a haberse construido el edificio, “el centro permaneció cerrado años porque no se le dotó del equipamiento ni del personal necesario para su apertura”.

Elena Albalat ha destacado el compromiso social de la Generalitat y del Ayuntamiento de Meliana “en desbloquear un proyecto que estaba paralizado y convertirlo en un recurso público útil para la ciudadanía, integrado en la red de servicios sociosanitarios y orientado a dar respuesta a las necesidades reales de la población, especialmente de las personas más vulnerables”.

Asimismo, ha subrayado que “la colaboración entre administraciones, y este es un claro ejemplo, es fundamental para planificar y ofrecer servicios públicos de calidad que garanticen una atención integral a las personas y sus familias y reforzar una red pública sólida, cercana y eficaz”.

Convivencia y aprendizaje mutuo

La jornada ‘Cultivando Experiencias’ ha reunido en el Centro de Día de Mayores Ana Lluch a personas usuarias de este recurso del IVASS y a personas con discapacidad del taller de jardinería de Meliana, gestionado por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento. Esta iniciativa tiene como objeto promover la rehabilitación personal y la integración social.

Visita de la consellera al centro de mayores de Meliana. / A.M.

Durante la actividad de convivencia, las personas participantes han compartido experiencias a partir de los trabajos realizados tanto en el huerto urbano del centro de atención diurna como en el taller de jardinería, centrados en el cultivo y el cuidado de plantas, fomentando la interacción y el aprendizaje mutuo.

El centro del Instituto Valenciano de Servicios Sociales ofrece atención especializada a personas mayores dependientes o con necesidad de apoyos a través de un equipo multidisciplinar formado por directora-psicóloga, administrativa, psicogerontóloga, personal de enfermería, fisioterapeuta, trabajadora social, TASOC, terapeuta ocupacional, supervisor socioasistencial y nueve gerocultores.

Convenio con el ayuntamiento

Asimismo, el Ayuntamiento de Meliana y el IVASS han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá al alumnado del taller municipal de Jardinería de Meliana participar en actividades de desarrollo personal, social y comunitario en el Centro de Día Ana Lluch.

Estas actividades, centradas en trabajos de jardinería y huerto urbano, brindarán a los participantes la oportunidad de interactuar y colaborar con las personas mayores usuarias del centro, promoviendo un espacio de aprendizaje mutuo y de integración intergeneracional.