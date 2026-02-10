El exedil de Deportes impide que Torrent asuma la gestión de la ciudad deportiva de Parc Central

La falta de mayoría en el pleno le ha vuelto a pasar factura al gobierno de Torrent, formado por PP y Vox. La marcha del exportavoz del partido de extrema derecha, Guillermo Alonso del Real al grupo No Adscritos, ha vuelto ser clave para impedir que una moción llevada, a cabo por el gobierno de Amparo Folgado, salga adelante. En este caso, en un asunto tan importante como el cambio de gestión de la Ciudad del Deporte y del Ocio, situado en Parc Central. El actual gobierno proponía al pleno asumir la gestión, a través de la Fundación Deportiva, y externalizar algunos servicios, tomando como ejemplo la del centro deportivo La Cotxera, realizada con éxito por el el gobierno socialista en 2018.

Este precedente hacía pensar al gobierno torrentino que conseguiría el apoyo del pleno para poner fin a la externalización de la gestión deportiva, pero ni mucho menos. No solo votó en contra PSPV, y la coalición Compromís-EU-Podem, sino también Alonso del Real, que para más inri era concejal de Deportes cuando formaba parte del gobierno, quienes impidieron, con sus votos negativos, que se llevara adelante el cambio de gestión.

El consistorio, sin embargo, no renuncia a esta propuesta que considera la más idónea. No lo dicen ellos, se basan en dos informes clave, ambos incorporados al expediente y explicados de forma detallada en sede municipal.

Por un lado, se presentó el informe técnico de cambio de modalidad contractual, elaborado tras un exhaustivo análisis jurídico y de gestión, que concluye que el modelo concesional vigente, diseñado hace más de veinte años, ha quedado desfasado y ya no responde a la realidad actual de la ciudad ni a las exigencias de control, transparencia y calidad del servicio deportivo municipal.

Pistas de atletismo de Parc Central. / A.T.

Este informe defiende la idoneidad de avanzar hacia un contrato de servicios, una fórmula que permitiría al ayuntamiento reforzar su capacidad de supervisión, planificación y definición del servicio, garantizando la continuidad de la actividad deportiva y una mayor adaptación a las necesidades reales de los usuarios.

Auditoría externa

Por otro lado, el equipo de gobierno presentó el informe de auditoría financiera externa, realizado por una empresa especializada e independiente, que analizó en profundidad la gestión económica del contrato durante los últimos ejercicios. Este informe pone de manifiesto la complejidad del seguimiento económico del modelo concesional actual y la conveniencia de avanzar hacia un sistema con mayor control público, mayor claridad contable y menor dependencia de reequilibrios económicos.

Durante el pleno, con el objetivo de ofrecer máxima transparencia y rigor, el equipo de gobierno no solo puso a disposición de los grupos municipales ambos informes, sino que además facilitó la comparecencia de la empresa externa responsable del informe sobre el cambio de modelo de gestión, en la correspondiente comisión informativa,, en un ejercicio de transparencia para facilitar la aprobación de la medida. Y aunque salió rechazada, el gobierno espera poder retomar el diálogo con la oposición para hacerles cambiar de idea. Una oposición que sustentó su negativa a la falta de información:

Conflicto judicial entre Folgado y la contrata en 2015 Esta moción rechazada ha sacado a la luz el conflicto que llegó a los juzgados a Amparo Folgado, en su anterior etapa como alcaldesa en 2015, con la contrata. En enero de 2015, Amparo Folgado, declaró ante el juzgado de primera instancia número 1 de Torrent en calidad de imputada por un delito de prevaricación administrativa, derivada de la denuncia penal interpuesta por la empresa que gestiona las instalaciones del polideportivo Parc Central. La sociedad acudió al juzgado cuando el gobierno local inició el proceso para rescindirle el contrato de adjudicación del servicio, tras meses de batalla administrativa, porque la concesionaria alegó que no podía pagar el canon anual de 2013 unos 240.000 euros por un descenso de clientes e ingresos. Folgado esgrimió ante la jueza que actuó para defender los intereses de los torrentinos con el objeto de reclamar los 240.000 euros del pago del canon anual que establece el contrato de adjudicación y con los informes jurídicos y técnicos que avalaban cada paso que se dio. El juzgado dio la razón a a Folgado y archivó la querella de la empresa Gaia SL contra ella y los ocho concejales que formaban parte de la junta de gobierno en 2015.

"Hemos actuado con total transparencia, poniendo sobre la mesa informes técnicos y una auditoría financiera externa, e incluso facilitando la comparecencia de la empresa externa para explicar el informe redactado con todo detalle. Respetamos la petición de más información por parte de la oposición y, como hemos hecho hasta ahora, seguiremos facilitando toda la documentación necesaria para alcanzar un acuerdo, porque confiamos plenamente en el nuevo modelo propuesto, que beneficiará el interés general, a ciudadanos y a Torrent”, asegura la alcaldesa Amparo Folgado.

Finalmente, ha subrayado que “nuestro objetivo no cambia, y apostamos por dotar a la ciudad de un modelo de gestión deportiva moderno, sostenible y pensado para las personas”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha destacado que “el trabajo realizado desde la concejalía y la Fundación Deportiva Municipal, y los técnicos municipales, conjuntamente con las empresas externas, se apoya en datos, informes y experiencia previa, y siempre con la prioridad y objetivo marcado de mejorar las instalaciones y el servicio que reciben los usuarios”.

Lerma ha señalado que “el diálogo sigue abierto y vamos a continuar explicando, aclarando y trabajando para que este nuevo modelo salga adelante con el mayor consenso posible”.

Asimismo, ha concluido que “Torrent necesita una gestión deportiva adaptada a los tiempos actuales, y ese es el camino que vamos a seguir recorriendo con responsabilidad y vocación de servicio público”.