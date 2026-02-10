El gobierno de Manises denuncia el abandono de los colegios por la conselleria de Educación

Fue el 16 de octubre de 2024 cuando el director de Infraestructuras Educativas, José María Larena, visitó el CEIP Joan Fuster, y tras ver in situ sus deficiencias anunció que incluiría una partida ya en los próximos presupuestos autonómicos para el 2025 para su reforma. Además, la consideró tan urgente, que en lugar de delegar las competencias en el consistorio, tal y como se funciona con el Plan Edificant, afirmó que sería la propia conselleria la que asumiría las obras dentro del plan de infraestructuras para los centros específicos, "y aunque el CEIP Joan Fuster no lo es, si que cuenta con una gran número de alumnos con necesidades especiales y por ello requiere una respuesta ágil y la tendrá".

Un año y tres meses después, no solo no ha habido partida presupuestaria ni reforma, sino que la el mismo Larena acaba de anunciar que las obras tardarán al menos cuatro años. Así lo ha denunciado el Ayuntamiento de Manises, quien ha mantenido una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas, para tratar la preocupante situación en la que se encuentran las instalaciones del CEIP Joan Fuster y reclamar el desbloqueo del resto de proyectos del Pla Edificant pendientes en Manises.

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, y los concejales de Educación y Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno y Guillermo Martínez, han comunicado que ya se ha expropiado los terrenos necesarios para la ampliación del centro y, como ha hecho desde el principio, continúa colaborando con la aportación de la documentación que Conselleria va requiriendo. Por lo expuesto, desde el consistorio se espera que se agilicen los trámites administrativos necesarios para que la Dirección General de Infraestructuras Educativas cumpla su compromiso y activo, definitivamente, las obras de mejora del CEIP Joan Fuster.

El CEIP Joan Fuster de Manises. / A.M.

Tampoco se sabe nada de los 10 millones de euros destinados en el Auditorio que finalmente se paralizó, que según conselleria, anunció que se trasvasarían para la reforma del CEIP Joan Fuster. "Año y medio después, ninguno de los proyectos se ha puesto en marcha, ni tampoco se han devuelto los 10 millones de euros, con los cuales Manises ya contaba", señala desde el consistorio, que denuncian el abandono y "la falta de voluntad política por parte del gobierno autonómico, que está provocando deficiencias al servicio educativo público de nuestro municipio, del mismo modo que ocurre en el resto del territorio valenciano”.

Sin ok al incremento de la inversión en el CEIP Enric Valor y José García Planelles

Por otra parte, en el presupuesto de 2024 la Conselleria de Educación recortó en 125 millones de euros (40%) la inversión en centros educativos públicos a través del Pla Edificant, lo cual se ha traducido en una enorme merma de la calidad del servicio, así como en un considerable retraso en la aprobación de modificaciones de los proyectos pendientes en Manises. Este es el caso del CEIP Enric Valor y el CEIP José García Planells, en los cuales el ayuntamiento solicitó un incremento de 300.000 euros para poder hacer frente a la desactualización de los precios y que todavía continúa sin la luz verde de la Conselleria.

Del mismo modo, el proyecto de nueva construcción del CEIP Vicente Nicolau Balaguer se enviará de manera inminente a la consellería para su valoración previa a la fase definitiva de aprobación, a pesar de que el ayuntamiento ya ha informado que solicitará una ampliación de las dotaciones económicas delegadas (6 millones de euros) para poder frente, como se ha expuesto antes, a la desactualización de los precios.

También se han frenado las delegaciones de competencias, lo cual da a entender al consistorio manisero que las que están pendientes en Manises (la de la IES Ausiàs March y el IES Pere Boïl) nunca se materializarán. Hay que destacar que durante los últimos dos años se han delegado únicamente dos centros en todo el territorio valenciano, frente al centenar anual que se delegaba durante el gobierno del Botànic.

Los centros educativos en los que sí que se ha actuado dentro del Pla Edificant en Manises son: los CEIP Fèlix Rodríguez de la Fuente y Benjamín Benlloch (2024) y el IES José Rodrigo Botet (2023).