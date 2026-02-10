L'Horta se blinda contra el viento
Los municipios cierran parques, jardines y cementerios y prohíben los eventos al aire libre durante este martes y miércoles tras decretarse la alerta naranja
Los municipios de l'Horta han decidido extremar precauciones ante la alerta naranja por fuertes rachas de viento de más 90 kilómetros por hora previstas durante este martes 10 y el miércoles 11.
Tras el aviso de la semana pasada donde un viento huracanado provocó roturas de árboles y desprendimientos de fachadas, causando daños materiales que no personales, los consistorios han decidido tomar una serie de medidas, sobre todo en la zona cero, la dana dio una importante lección sobre la importancia de saber prevenir a tiempo.
En general, y como marca el protocolo en caso de alerta naranja por viento, los municipios han decretado el cierre de parques y jardines, así como de instalaciones deportivas al aire libre. Este cierre también se extiende a los huertos urbanos y la zona de paelleros, en aquellas localidades que dispongan de ellos. Tampoco se podrá acceder a los cementerios.
En Alaquàs, también se ha suspendido la Feria de Carnaval prevista hasta el 15 de febrero en el parque de la Sequieta de lunes a jueves, de 17 a 22 horas. Este miércoles había prevista una feria sin ruido y una misa y procesión en honor a la Virgen de Lourdes, que de momento no se ha suspendido, pero está en aviso.
Desde el Ayuntamiento de Torrent, y también han llamado a la responsabilidad de sus vecinos y vecinas, rogándoles extremar las precauciones ante las fuertes rachas de viento con medidas como asegurar o retirar macetas, toldos y mobiliario de terrazas y balcones, y evitar transitar por debajo de árboles, vallas y farolas.
