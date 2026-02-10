Nueva frontera entre pueblos: Foios "arrebata" a Meliana el Camí de la Mar

A partir de ahora ya se puede decir que el camí de la Mar es de Foios. Antes lo compartía con Meliana, ya que la frontera entre ambos municipios de l'Horta Nord estaba justo en el eje de la vía, lo que causaba problemas burocráticos para, por ejemplo, poder realizar obras .

Por fin, tras muchos meses de trabajo, el alcalde de Foios, Sergi Ruiz (Compromís), y la alcaldesa de Meliana, Trinidad Montañana (PP), junto con representantes del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), han firmado un acuerdo para determinar la delimitación de ambos términos municipales al camino del Mar, la vía que parte entre las dos localidades de l’Horta Nord, después de meses de trabajo técnico.

El límite entre Foios y Meliana, hasta la fecha de la alteración, se situaba en el eje del camino del Mar, una circunstancia que dificultaba tanto el mantenimiento de la ruta como la ejecución de obras en la zona, especialmente la continuidad de la construcción del carril ciclopeatonal.

Sergi Ruiz firmando el acuerdo con Meliana. / A.F.

Con la firma del acuerdo entre los dos ayuntamientos, el límite del término se traslada al eje de la acequia, de acuerdo con la documentación histórica analizada por personal técnico especializado, lo que supone que el trazado del camino queda íntegramente dentro del término municipal de Foios, desde la CV-300 hasta la vía Xurra.

Pacto

Este pacto, que se escenificó el pasado jueves con la rúbrica de ambos alcaldes en el propio camino del Mar, permite clarificar las áreas de actuación y así establecer las competencias de cada administración, un hecho que busca mejorar la gestión pública y la prestación de servicios para el vecindario, tanto de Foios como de Meliana.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha asegurado que “esta delimitación de los términos municipales nos permitirá completar el proyecto de mejora del camino del Mar y la implantación del carril ciclopeatonal hasta la vía Xurra, así como la resolución de incidencias en la zona y la aplicación eficaz de mecanismos para la conservación del espacio público, de una manera más ágil y eficiente, lo que contribuirá a la vertebración de la comarca de l’Horta Nord”.