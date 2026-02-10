Sedaví alcanza sus mejores registros laborales desde 2007 y reduce el paro a mínimos históricos en 2025

Sedaví ha terminado 2025 con los mejores registros laborales de las últimas décadas, alcanzando niveles de ocupación que no se veían desde 2007 y reduciendo el desempleo a mínimos históricos, pese al crecimiento de población de casi 2.000 habitantes en los últimos años.

Según los datos oficiales recogidos por el consistorio que preside el socialista José Cabanes, el municipio cerró el ejercicio con 649 personas desempleadas registradas, frente a las 750 de enero, lo que supone un descenso cercano al 10 % a lo largo del año. Una evolución que, en términos económicos, refuerza la idea de un mercado laboral local más robusto y con mayor capacidad de absorción de mano de obra.

Programas de empleo y formación: el “doble motor” municipal

El ayuntamiento explica que el avance responde a un doble factor: por un lado, el empuje del tejido empresarial y comercial y, por otro, el efecto de las políticas activas de empleo impulsadas desde las Concejalías de Políticas Sociales y de Formación y Ocupación.

Entre las medidas destacadas figuran los Talleres de Empleo, que combinan trabajo y formación para unas 50 personas cada año, y los programas periódicos de contratación, como los Planes de Empleo DANA, que en 2025 han permitido incorporar a otras 50 personas.

Personas del programa de inserción laboral ACCIÓN INSERTA SEDAVÍ 2025 Y TE SEDAVI AVANÇA 2025. (1) / A. S.

A ello se suma el programa Connecta’t, centrado en personas en riesgo de exclusión social, con itinerarios de orientación e intermediación laboral para mejorar su inserción en el mercado de trabajo.

El alcalde: “Las políticas municipales están dando frutos”

El alcalde, José Cabanes Alonso, ha valorado los datos como una confirmación de la estrategia municipal: “Estos resultados confirman que las políticas municipales de empleo y formación están dando frutos”, ha señalado, remarcando el compromiso del consistorio con la creación de oportunidades laborales y la mejora de la capacitación, especialmente entre quienes más lo necesitan.

Objetivo 2026: foco en colectivos con más dificultades

De cara a 2026, el Ayuntamiento plantea dar continuidad a esta línea de trabajo, con especial atención a colectivos con mayores barreras de acceso al empleo, como personas con discapacidad, mayores de 45 años y mujeres en riesgo de exclusión social.

Con la tendencia de 2025, Sedaví consolida un escenario de mejora laboral que no solo baja el número de parados, sino que refuerza un mensaje económico relevante para el municipio: más empleo implica más consumo local, mayor estabilidad de rentas y un tejido productivo más resiliente.