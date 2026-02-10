La sorprendente destitución de la portavoz del PSOE de Quart, en contra de la opinión de la alcaldesa

La dirección local del PSOE de Quart de Poblet, previa petición de Juventudes Socialistas, ha destituido a la portavoz municipal Consuelo Campos en contra de la opinión de su propia alcaldesa, la socialista Cristina Mora, y del resto de los concejales del gobierno municipal socialista a excepción del regidor Fran Hidalgo. Además, la ejecutiva local socialista le ha impuesto a la alcaldesa al propio Hidalgo, concejal de Empleo y Comercio para asumir la portavocía.

En una notificación enviada a su alcaldesa, el PSPV-PSOE de Quart le comunicó hace unos días que arreglo a los estatutos del partido, Consue Campos pasará a ser sustituida por Hidalgo, y que la concejala de Cultura Encarna Folgado, también componente de Juventudes Socialistas, pasará a ser la viceportavoz. Sin embargo, como Folgado no ha aceptado este nombramiento, a su vez, el equipo de alcaldía le ha contestado a su propio partido que debe proponerle otro candidato para que Cristina Mora proceda a dictar un decreto de alcaldía con los nombramientos del nuevo portavoz (Hidalgo) y viceportavoz (el ‘nuevo’ que proponga el partido). Desde hace un par de semanas, Consue Campos sigue como portavoz, a falta de que el partido decida sobre la viceportavocía.

Así pues, la crisis política e institucional del PSOE de Quart de Poblet no ha acabado con la dimisión del histórico concejal Bartolomé Nofuentes (presidente de la agrupación local) en septiembre ni con la salida de la Junta del Gobierno de Fran Hidalgo, concejal de Comercio y Empleo, ordenada por la alcaldesa en diciembre. Hidalgo es el secretario de organización local y miembro de Juventudes Socialistas, y la alcaldesa lo apartó por las diferencias políticas que mantiene con ella misma y con el resto de concejales.

La agrupación socialista está fracturada en dos bloques enfrentados: la alcaldesa socialista Cristina Mora y la mayoría de los concejales del grupo municipal socialista; y la ejecutiva local del PSOE, liderada por Adolfo Gadea, secretario general, los ya mencionados Nofuentes e Hidalgo, y la exalcaldesa Carmen Martínez y diputada en el Congreso. En la dirección local, aunque parezca sorprendente, no hay ni un solo concejal a excepción de Hidalgo. Y tampoco figura la propia alcaldesa, situación también sorprendente.

Gadea: "El objetivo es dar mayor visibilidad a las personas jóvenes"

Según indicó a Levante-EMV el secretario general del PSOE de Quart, Adolfo Gadea, "el objetivo fundamental de la Comisión Ejecutiva Local al formular la propuesta de portavocía es impulsar y dar mayor visibilidad a las personas más jóvenes del partido, que son quienes mejor conocen y representan las inquietudes y los problemas que afectan a la juventud de Quart de Poblet. Cuestiones como el acceso a la vivienda, la salud mental, la precariedad laboral o las dificultades para desarrollar un proyecto de vida digno, deben convertirse en una prioridad para el gobierno local a partir de ahora", subrayó Gadea.

Asimismo, este cambio de portavoz " responde a la voluntad de trasladar estas preocupaciones con mayor empatía, cercanía y eficacia, así como de reforzar las propuestas del socialismo de Quart de Poblet para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía joven".

"La decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva Local", añadió Adolfo Gadea, "se encontraba pendiente tras su reciente renovación y ha estado especialmente motivada por la petición expresa de Juventudes Socialistas, que reclamaron que, a mitad de legislatura, se otorgara un mayor protagonismo a las voces jóvenes de la agrupación".

En este sentido, la Comisión Ejecutiva Local, "que agradece los servicios prestados a la persona que hasta ahora ha ejercido el cargo", recordó que ha actuado "en el ejercicio legítimo de las competencias que le atribuyen, con carácter exclusivo, el artículo 234.4 de los Estatutos Federales del PSOE y el artículo 3.1 del Reglamento del Grupo Municipal Socialista de Quart de Poblet".

Mora: "No ha habido consenso pero acatamos la decisión"

Respecto a la decisión adoptada por la dirección local de su partido, la alcaldesa socialista Cristina Mora señaló: "El cese de Consue Campos es una decisión que el Grupo Municipal acepta y acata, porque entendemos que orgánicamente es el partido quien tiene la capacidad de tomar este tipo de decisiones. Ahora bien, eso no significa que compartamos las formas en las que se ha llevado a cabo ni la manera en que se ha comunicado por parte de la Comisión Ejecutiva Local".

"Lo habitual, y lo saludable, -subrayó la alcaldesa- es que este tipo de cambios se trabajen desde el consenso y el diálogo con el grupo que tiene la responsabilidad institucional y la representación directa de la ciudadanía. En este caso, eso no ha ocurrido".

Respecto a cómo ha recibido ella misma y los concejales esta imposición, la alcaldesa matizó: "El Grupo Municipal conoció esta decisión a través de un comunicado remitido por correo electrónico por la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Quart de Poblet, una ejecutiva de la que solamente forma parte un concejal". "Evidentemente, -remarcó- esto genera malestar y desconcierto. En la reunión previa al último pleno se compartieron impresiones y preocupaciones, siempre desde la responsabilidad y el respeto institucional. Somos un equipo cohesionado, centrado en el trabajo diario por Quart de Poblet, y eso es lo que va a seguir marcando nuestra actuación".

La explicación trasladada, matizó la alcaldesa, "es que no existe ninguna razón política ni de gestión, y que la decisión se enmarca dentro de las competencias de la Ejecutiva. Desde nuestro punto de vista, las decisiones orgánicas no deberían responder nunca a lógicas de castigo, venganza o ajustes de cuentas internas, sino a criterios objetivos que mejoren el trabajo por la ciudadanía". Por este motivo, matizó, "Fran Hidalgo dejó de formar parte de la Junta de Gobierno, ya que no participaba activamente, lo cual no equivale a una ruptura con Juventudes Socialistas como se trasladado de manera intencionadamente errónea. Nada más lejos de la realidad". De hecho, recalcó, "hay miembros de Juventudes en la Junta de Gobierno. Nosotros aceptamos el cambio en la portavocía, pero defendemos que la finalidad de cualquier decisión debe ser siempre reforzar la acción de gobierno y no generar ruido interno innecesario", advirtió.

Para finalizar, Cristina Mora concluyó: "Lo que resulta evidente es que la portavocía municipal no es un cargo menor ni simbólico. Es la voz política que defiende la acción de gobierno, el trabajo del equipo y las decisiones que se toman día a día desde el ayuntamiento".

Por eso, "considero imprescindible que exista confianza, coordinación y lealtad política entre la alcaldía y la portavocía. Más allá de cómo se haya producido este cambio, mi objetivo es que esa relación sea fluida y constructiva, porque eso redunda directamente en una mejor defensa de los intereses de Quart de Poblet", terminó.