Albal refuerza el Casal Jove con nuevo equipamiento gracias a una subvención estatal

El Ayuntamiento de Albal recibió el pasado mes de diciembre nuevo equipamiento destinado a mejorar los servicios sociales y juveniles del municipio, tras la solicitud realizada por la entidad y la valoración favorable del personal técnico de la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida.

Esta actuación ha sido posible gracias a la subvención concedida a Fundación Esplai por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de la convocatoria de subvenciones para entidades del Tercer Sector que desarrollan actuaciones en el ámbito de los servicios sociales en los municipios afectados por la dana.

La donación

Ordenadores en el Casal Jove. / A.A.

ha consistido en un total de 10 equipos informáticos, que han sido instalados por el personal informático de la Fundación, llevando a cabo una gran labor técnica, y que ya se encuentran plenamente operativos. Estos recursos están a disposición de los jóvenes usuarios del Casal Jove, con el objetivo de mejorar los medios disponibles y ofrecer un servicio de mayor calidad para el desarrollo de actividades formativas, creativas y de participación juvenil.

El concejal de Juventud, Adrián Domingo, ha valorado muy positivamente esta iniciativa y ha señalado:

«Estamos muy satisfechos con esta oportunidad que nos han brindado para poder mejorar y renovar los equipos informáticos del Casal Jove y que nuestros usuarios disfruten de un servicio de calidad para poder desarrollar sus actividades».

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y entidades del Tercer Sector, una cooperación que permite reforzar los servicios municipales y avanzar en el bienestar de la juventud, especialmente en contextos de dificultad derivados de fenómenos climáticos extremos.