Burjassot abre las inscripciones para sus rutas culturales gratuitas en marzo, abril y mayo

Muy demandadas por la ciudadanía y por los visitantes del municipio, las Rutas Culturales de Burjassot siguen siendo una gran apuesta para conocer el municipio desde diferentes prismas. Su historia y su patrimonio, la vinculación de Blasco Ibáñez con Burjassot, la visita a Los Silos y el conocer la vida y obra de Vicent Andrés Estellés, son las opciones que ofrecen las citadas rutas, gratuitas, que volverán al municipio en los meses de marzo, abril y mayo.

Programadas desde el Ayuntamiento de Burjassot, a través de las Concejalías de Cultura y Patrimonio, dirigidas por Javier Naharros, para inscribirse en cualquiera de las rutas puede PINCHARSE AQUÍ y facilitar los datos que se solicitan en el formulario.

La primera de las rutas programada será a Los Silos y tendrá lugar el sábado 21 de marzo en dos horarios, 11.00 h y 12.00 horas, con una duración estimada de 45 minutos cada una de ellas. El fin de semana siguiente, sábado 28 de enero, la ruta que se realizará será la de Vicente Blasco Ibáñez, con una duración estimada de hora y media e iniciándose a las 11.00 horas.

Los Silos vuelven a ser protagonistas de la ruta el sábado 18 de abril, cuando habrá dos nuevas salidas a las 11.00 y a las 12.00 horas. Continuando en el mes de abril, Vicent Andrés Estellés será el protagonista de la ruta del sábado día 25, con una hora de duración, y que dará inicio también a las 11.00 horas pasando el testigo a una nueva ruta de Los Silos, en los horarios mencionados, ya en el mes de mayo, concretamente el sábado día 2.

Por último, el sábado día 9 de mayo, tendrá lugar la ruta sobre la Historia y el Patrimonio Municipal que tendrá su salida a las 11.00 horas.

Noticias relacionadas

Como se ha señalado, todas las rutas son gratuitas y ya se han abierto las inscripciones a las mismas.