Catarroja forma a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Catarroja, junto con la Universitat Politècnica de València (UPV), ha celebrado una sesión formativa dirigida a toda la ciudadanía sobre cómo actuar en situaciones de riesgo ante inundaciones. La sesión, enmarcada en el programa Catarroja Avança, fue impartida por Sergio Palencia, profesor de la Universitat Politècnica de València, Yaiza Pérez, profesora de la Universitat de València y Helena Lorente, ingeniera civil.

La jornada comenzó con la explicación del Plan de Implementación desarrollado por la UPV para adaptar el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de inundación (PAM IN) a la realidad concreta del municipio. Por otro lado, los expertos presentaron los resultados del diagnóstico participativo, que ponen de relieve la necesidad de seguir avanzando en la preparación ante posibles inundaciones, reforzando la formación, la inversión y los canales de comunicación, así como la información a la ciudadanía sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Esquema de cuatro fases

Asimismo, se explicó que se han diseñado protocolos específicos para distintos sectores de la población que, aunque adaptados a cada ámbito, todos siguen un mismo esquema operativo dividido en cuatro fases: preparación, preemergencia, emergencia y las 72 horas posteriores a la inundación.

Formación en Catarroja sobre el riesgo de inundaciones. / L-EMV

En el caso del protocolo de la ciudadanía, se detallaron propuestas concretas de evacuación, como la habilitación de una zona de refugio en la parte superior de la comisaría de la Policía Local, especialmente pensada para personas que residan en plantas bajas, no dispongan de un plan de evacuación alternativo con familiares o vecinos o tengan problemas de movilidad que dificulten su traslado. Durante la sesión se insistió especialmente en la importancia de utilizar todos los canales de comunicación disponibles con información clara.

En cuanto a las 72 horas posteriores a la emergencia, Pérez subrayó que es fundamental conocer cómo se organizará la operativa en cada zona para reforzar la autoprotección ciudadana y la coordinación en los barrios. La jornada concluyó con el anuncio de la próxima sesión formativa, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero y estará dirigida a las personas voluntarias que deseen colaborar en el marco de la emergencia.