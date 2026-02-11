La comisión de investigación de Torrent atribuye la anomalías en el contrato de comunicación a Folgado y su exjefe de prensa y "salva" a Maroto y al funcionariado

Siete meses después de su primera sesión, la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado su informe final de conclusiones sobre el contrato de asistencia técnica del Gabinete de Comunicación, y sobre los contratos vinculados a la gestión de la dana, con el objetivo de controlar y fiscalización política de la presente legislatura. Hay que recordar que el contrato de prensa es anterior a la dana, pero que por una moción aprobada en el pleno por unanimidad, se decidió incorporarla a la comisión de investigación, y ha centrado prácticamente todas las sesiones.

El informe con las conclusiones será elevado al Pleno municipal para su debate y votación final, y debe a su vez trasladarse tanto al Síndic de Greuges como a Antifraude.

Defensa de Maroto, "que actúo sobre la legalidad"

Tal y como se revela en el documento, en su conjunto, la Comisión concluye que se han detectado disfunciones en la adjudicación del contrato de prensa, que "no son atribuibles al personal funcionario ni al concejal de Contratación" entonces, es decir, a José Maroto, el exedil de PP que abandonó el gobierno local en verano de 2024, y que reveló durante la comisión gran parte de las anomalías. La Comisión considera acreditado que las decisiones más controvertidas del procedimiento "no fueron impulsadas ni adoptadas por el concejal de Contratación, ni obedecieron a instrucciones suyas. Antes, al contrario, su actuación aparece orientada a preservar la legalidad, la función de la Mesa de Contratación y la integridad del procedimiento, hasta el punto de que el contexto descrito resultó, según su propia declaración, incompatible con su continuidad política".

Influencia política externa

El informe también concluye que estas deficiencias "se concentran en una zona de influencia política y de asesoramiento externo al núcleo técnico", apuntando a José González, asesor y jefe de prensa entonces -fue destituido en agosto-, cuya implicación en el proceso de contratación ha centrado gran parte de las sesiones. El informe concluye su influencia en ámbitos diversos y especialmente sensibles, como la definición material del contrato, gestión del contrato menor previo, indicación de personas para integrar órganos técnicos, presión sobre plazos y decisiones participación en ámbitos ajenos a la comunicación institucional, y posterior control de la ejecución como responsable del contrato. También se apunta que estos datos no han podido conocerse en su totalidad, ante la negativa del jefe de prensa a comparecer ante la Comisión.

Consentimiento de Alcaldía

El informe también concluye que cuando afloran dudas relevantes sobre la regularidad del procedimiento, las decisiones determinantes se adoptan en el ámbito de la dirección política superior,"sin que conste una depuración interna suficiente", refiriéndose a la participación de Amparo Folgado. En concreto, aseguran que la Alcaldía tenía conocimiento directo de las dudas que despertaba el proceso de contratación y que fueron trasladadas por Maroto, según declaró él mismo. También atribuyen a Folgado darla orden de convocar una mesa extraordinaria y urgente, y la validación final del procedimiento.

"Esta configuración institucional explica la acumulación de hechos no aclarados, incoherencias y silencios relevantes, y justifica plenamente la necesidad de un análisis externo e independiente, que permita despejar definitivamente las dudas existentes y preservar la confianza en la actuación pública", concluye en informe.

Falta de colaboración

En el informe, también se deja patente la falta de colaboración del gobierno PP-VOX en la comisión. La Comisión subraya que una parte sustancial de las dudas existentes "no deriva de la complejidad técnica del expediente, sino de la imposibilidad material de reconstruir determinados extremos esenciales, debido a la ausencia de explicaciones por parte de quienes se encontraban en mejor posición para ofrecerlas". Asimismo, informa que la Comisión cursó citaciones reiteradas tanto a la alcaldesa Amparo Folgado, como al exjefe de prensa, José González, como a otros concejales, además de requerir documentación específica, y formular preguntas concretas y delimitadas, sin que fueran atendidas.