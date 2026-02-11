Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exjefa de prensa de la alcaldesa socialista de Quart ya trabaja con el portavoz del PP

Lucía Guirado se incorpora a la empresa pública Vaersa como subdirectora de comunicación y coordinación interna, cuyo subdirector general es el concejal Raúl Esteban

Lucía Guirado y Raúl Esteban, en el centro de rojo, en un acto.

Lucía Guirado y Raúl Esteban, en el centro de rojo, en un acto. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Quart de Poblet

La periodista Lucía Guirado ha pasado de ser la exjefa de prensa de la alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, y de su antecesora Carmen Martínez, también socialista, a trabajar junto al portavoz del PP en esta localidad, Raúl Esteban.

El regidor popular es también subdirector general de Vaersa y Guirado acaba de incorporarse a esta empresa pública como subdirectora de comunicación y coordinación interna.

En el pueblo, la duda que surge es si el fichaje de Guirado es para Vaersa o para el PP local, máxime cuando Esteban apunta a repetir como alcaldable a las elecciones municipales de 2027.

Todo apunta a que el PP está reforzando a Raúl Esteban con vistas a la cita electoral y Guirado ya está integrada en su equipo de lleno. Por encima de ambos, Vaersa acaba de incorporar a Víctor Doménech como director general, a las órdenes del conseller Vicente Martínez Mus.

