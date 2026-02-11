Vaivén
La exjefa de prensa de la alcaldesa socialista de Quart ya trabaja con el portavoz del PP
Lucía Guirado se incorpora a la empresa pública Vaersa como subdirectora de comunicación y coordinación interna, cuyo subdirector general es el concejal Raúl Esteban
La periodista Lucía Guirado ha pasado de ser la exjefa de prensa de la alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, y de su antecesora Carmen Martínez, también socialista, a trabajar junto al portavoz del PP en esta localidad, Raúl Esteban.
El regidor popular es también subdirector general de Vaersa y Guirado acaba de incorporarse a esta empresa pública como subdirectora de comunicación y coordinación interna.
En el pueblo, la duda que surge es si el fichaje de Guirado es para Vaersa o para el PP local, máxime cuando Esteban apunta a repetir como alcaldable a las elecciones municipales de 2027.
Todo apunta a que el PP está reforzando a Raúl Esteban con vistas a la cita electoral y Guirado ya está integrada en su equipo de lleno. Por encima de ambos, Vaersa acaba de incorporar a Víctor Doménech como director general, a las órdenes del conseller Vicente Martínez Mus.
