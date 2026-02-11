Vaivén
La Mancomunitat de l'Horta Sud regala a Mavi Mestre el abanico y la lámina de la dana
El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, ha reconocido la labor de Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, obsequiándola con un abanico y una lámina solidarias
El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, ha realizado un reconocimiento a la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, durante la jornada de visita de las asociaciones de víctimas a los distintos laboratorios de Salvem les Fotos en Torrent, Alaquàs y Burjassot.
"Mavi, acabas tu ciclo como rectora pero dejas una huella importante, especialmente el l'Horta Sud", ha indicado en el acto celebrado en el Castell d'Alaquàs, para detallar a continuación algunos de los muchos proyectos que la institución comarcal ha podido desarrollar a raíz de la dana gracias a la colaboración altruista de la UV.
Para ello, José F. Cabanes la ha obsequiado con el abanico de la dana, elaborado por el taller de Aldaia Ferran Abanicos, que resultó arrasado por la barrancada y logró reactivarse. La pieza reproduce en su varillaje las tareas del voluntariado. Este abanico lo tienen también la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, regalado por Cabanes, y la Casa Real, a la que se lo entregó el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.
Asimismo, Cabanes la ha obsequiado con la lámina "Gratitud", de la artista de Xirivella Mayka Sosa, que reproduce la tragedia de la dana con la imagen de una fallera que mira el desbordamiento del barranco, los daños y la ayuda del voluntariado. Estas piezas se comercializan de forma solidaria para ayudar a comercios afectados.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: 'Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents