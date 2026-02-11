Meliana celebra su semana gastronómica más internacional

Los visitantes han tomado buena nota de la fiesta del Día de la Carxofa en Meliana celebrada el pasado sábado, con un mercado de productores, degustaciones, actividades infantiles y una gran torrà de carxofes además de los concursos de paellas -el amateur el domingo y el profesional el lunes-.

Hasta el día 16 continúa la Ruta de la Carxofa en la que los restaurantes adheridos a la marca Meliana cor d’Horta preparan menús especiales dedicaos a esta verdura.

No todo ha sido celebrar para los visitantes: también han mantenido sesiones de trabajo junto a productores locales para intercambiar conocimientos, estudiar las posibilidades de aplicación de los respectivos modelos de promoción y preparar la próxima visita a Perugia de un grupo de melianenses.

Mateo Ragnacci, presidente del Consorzio Itaca afirma que “la acogida y la implicación del Ayuntamiento de Meliana y Sequoia Pro durante estos días de actividad garantiza que podamos trabajar para Meliana y la región de Umbria de forma cooperativa, tejiendo alianzas internacionales, y de manera sostenible para promocionar el producto local de nuestras regiones”.

La visita forma parte de un intercambio de experiencias incluido en el proyecto Horta-EU: el cor per a la innovació i la cooperació, desarrollado por el Ayuntamiento de Meliana con la colaboración de la consultora Sequoia Pro. Horta-EU pone en valor la huerta de Meliana y su producto local creando un entorno de aprendizaje y de intercambio de buenas prácticas en la producción sostenible. Este proyecto combina la tradición de la huerta con la innovación en la forma de dar a conocer el producto y está alineado con la estrategia europea Del camp a la taula y el Pacto Verde Europeo.

Inauguracion de Menja't Meliana. / A.M.

Según Lorena Núñez, responsable de proyectos europeos de Sequoia Pro, esta visita “ha sentado las bases para implementar un modelo de trabajo cooperativo que favorece al sector productivo de Meliana, representando a todos los elementos de la cadena circular: agricultores/as, comerciantes, restaurantes y el resto de sector productivo”.

Primer proyecto europeo

Ramón Bosque, concejal de Proyectos Europeos de Meliana valora la experiencia: “Menja’t Meliana vuelve a ser un exitazo, esta vez con el proyecto europeo Horta-EU como protagonista. Es nuestro primer proyecto europeo y nos ha facilitado la financiación necesaria para trabajar nuestro producto local y poner en valor nuestro patrimonio”.

Dia de la Carxofa en Meliana. / A.M.

Además de los productores de Meliana y Perugia, Ayuntamiento de Meliana y Sequoia Pro, las sesiones de trabajo han contado con el interés de autoridades y entidades de toda la Comuntat Valenciana, atraídas tanto en el modelo de promoción de la localidad como en el modelo de financiación europea de Horta-EU.

Este proyecto está siendo posible gracias al financiación del programa Erasmus+, siendo Meliana uno de los dos únicos municipios españoles que consiguieron financiación en la convocatoria de 2025. Horta-EU finalizará en octubre de este año con la publicación de una guía del producto de proximidad de Meliana. Que recogerá las buenas prácticas desarrolladas en la localidad y las aprendidas en otras regiones europeas.