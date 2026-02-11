Paterna aprueba su Plan de Actuación Integrado para la Reconstrucción y optará a 12.000.000€ para reforzar la ciudad ante inundaciones

El Ayuntamiento aprobará mañana, en pleno extraordinario y urgente, el Plan de Actuación Integrado para la Reconstrucción de Paterna, un documento con el que el municipio concurrirá a la convocatoria estatal del Gobierno de España, en el marco del Programa Plurirregional FEDER 2021-2027, para captar hasta 12 millones de euros destinados a actuaciones hidráulicas para hacer frente a inundaciones.

El Plan recoge una batería de proyectos centrados en mejorar el drenaje urbano, actuar en barrancos y puntos más sensibles del término municipal y reforzar el sistema local de emergencias con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante episodios de lluvias intensas como la dana de octubre de 2024.

Entre las actuaciones previstas se incluyen nuevas redes de captación de aguas pluviales en distintos puntos del casco urbano, balsas de laminación para regular el caudal en momentos de lluvia extrema, mejoras en el drenaje del Polígono Industrial Fuente del Jarro y la modernización del sistema municipal de emergencias mediante sirenas, sensores, drones, vehículos especializados y herramientas digitales de alerta a la ciudadanía.

Ayuntamiento de Paterna. / A.P.

Para definir las zonas donde es más urgente intervenir, el Ayuntamiento ha tomado como referencia la cartografía oficial del Patricova y el Plan municipal de actuación y coordinación frente a inundaciones, identificando los puntos críticos del municipio con mayor nivel de riesgo.

Una hoja de ruta

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacado que “este Plan es una hoja de ruta para anticiparnos a futuros episodios extremos de lluvia y proteger mejor a nuestros vecinos y vecinas”.

Sagredo ha subrayado que “con estas inversiones reforzamos nuestras infraestructuras hidráulicas, mejoramos la prevención y dotamos al Ayuntamiento y a la ciudad de más tecnología e innovación para actuar con rapidez y eficacia”.

Asimismo, el primer edil ha señalado que “Paterna está planificando con criterios técnicos y buscando financiación para que la ciudad sea cada vez más segura, resiliente y preparada frente al cambio climático”.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento refuerza su estrategia de prevención y resiliencia urbana, apostando por anticiparse a futuros episodios extremos y garantizar la seguridad de la ciudad.