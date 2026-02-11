Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega se reúnen en Paterna para hablar de “Tesis” 30 años después

Treinta años después, "Tesis" sigue estando en el imaginario colectivo nacional como una película que marcó un antes y un después dentro del cine español, gracias al descubrimiento de Alejandro Amenábar como director, pero también a sus protagonistas. Tres décadas después, la programación del XI Edición del Festival de Cine de Paterna sigue sorprendiendo en su recta final, y este jueves, 12 de febrero, reúne a los protagonistas de “Tesis” para celebrar el 30 aniversario de la película. Fele Martínez, Ana Torrent y Eduardo Noriega participarán en un coloquio moderado por el periodista Pau Gómez, en el que recordarán el proceso de rodaje de la cinta, su producción y posterior éxito de acogida por el público.

Se trata de un evento excepcional, dado que, tras tres décadas, es la primera vez que se reúnen los tres intérpretes para hablar de la película. La tarde finalizará con el visionado de la misma.

25 años de "El Viaje de Chihiro"

Antes de este evento, el miércoles, 11 de febrero, la mítica “El viaje de Chihiro” (Hayao Miyazaki, 2001) celebra su 25 aniversario en Paterna con una proyección especial, que estará precedida de animaciones y cosplay en el Gran Teatro Antonio Ferrandis.

El compromiso social del Festival de Cine de Paterna continúa esta edición, con una mesa redonda conformada por importantes mujeres de la industria cinematográfica valenciana para debatir entorno a la mirada femenina en el cine español. El evento tendrá lugar el viernes, 13 de febrero, a las 18:30, en el Gran Teatro Antonio Ferrandis. Participarán en el coloquio la directora Avelina Prat, la actriz Marina Guerola y la productora Paloma Mora, y lo moderará Celia Cuenca.Tras la mesa redonda se proyectará “Una quinta portuguesa” (Avelina Prat, 2025).

Premio para Alberto Sanjuán en Paterna. / Efe

Para finalizar la jornada, y aprovechando la efeméride del “viernes 13”, a las 22:30 h celebraremos el 35 aniversario del estreno de “El silencio de los corderos” (Jonathan Demme, 1991), uno de los grandes clásicos del cine de terror.

Premio especial a Alberto Sanjuán

El Festival cerrará esta edición el sábado,14 de febrero. A las 17 horasse proyectará en los cines Kinépolis “La Cena” (Manuel Gómez Pereira, 2025), protagonizada por Alberto San Juan, Premio Especial Antonio Ferrandis 2026.

Esa misma noche a las 21 h. tendrá lugar la Gala de clausura en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, en la que el actor recibirá su galardón y se conocerán los cortometrajes ganadores del certamen.

Isabel Segura, teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, ha querido agradecer“la gran acogida que están teniendo todas las actividades, que demuestran el apego que Paterna siente por este Festival”.

Las entradas e invitaciones para los eventos y proyecciones se podrán conseguir en la Oficina de Turismo, ubicada en el número 3 de la calle Mayoro en el stand itinerante que recorrerá los barrios de la ciudad.