El PP de Manises afirma que "es falso" que conselleria tarde 4 años en reformar el CEIP Joan Fuster

El Partido Popular de Manises ha mostrado su sorpresa con la denuncia del gobierno de Manises (PSPV-Compromís-Podem), cargando con la conselleria por la demora en la reforma del CEIP Joan Fuster, y la paralización del Pla Edificant del CEIP Enric Valor y el CEIP José García Planells.

Los populares aseguran que es "falso" que el director de Infraestructuras Educativas, José María Larena, les dijera al alcalde Javier Mansilla, y a los concejales de Educación y Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno y Guillermo Martínez, que la reforma y ampliación del CEIP Joan Fuster prometido en los presupuestos de 2025 se iba a retrasar 4 años. "Me he reunido con la consellera, Carmen Ortí, y me ha asegurado que eso no es así. De hecho, la dirección general de inclusión educativa ya ha ido a medir las clases, el ascensor, las puertas..para tener en cuenta a los alumnos de movilidad reducida que acuden al centro", señala Herráiz, quien también apunta que "lo que entró en los presupuestos de 2025 fue la redacción del proyecto, y eso se está haciendo".

Además, Herráiz, afirma que los problemas llegan precisamente por la falta de documentación y la demora por parte del consistorio. "La documentación sobre la expropiación la mandaron el viernes 6, apenas tres días antes de tener la reunión en Educación donde denunciaron la demora".

El PP también afirma que desde el consistorio "tardan tanto tiempo en mandar los proyectos, que cambian los precios y hay que pedir una actualización, y eso demora las obras", concluye.