La ejecutiva del PSPV cierra filas con la alcaldesa y rechaza primarias en Quart

La ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, la cúpula valenciana del partido que encabeza la secretaria general Diana Morant, ha mostrado su respaldo sin fisuras a la alcaldesa socialista de Quart de Poblet Cristina Mora, "como al resto de alcaldes y alcaldesas del PSPV-PSOE que están gobernando", y ha rechazado la posibilidad de celebrar primarias en este municipio para enfrentar a Mora con un candidato alternativo, tal como está promoviendo un sector de la agrupación local y de la ejecutiva de Quart.

A preguntas de Levante-EMV, fuentes de la dirección valenciana socialista señalaron que la ejecutiva nacional del PSPV "trabaja para dar todo el respaldo a los alcaldes y las alcaldesas que están gobernando", como es el caso de Cristina Mora, al tiempo que señalaron que plantear ahora posibles primarias "es extemporáneo", "no toca" pues falta un año y medio para las elecciones municipales. De hecho, consideran "una anomalía" que se fuerce esta votación interna en un municipio donde gobierna el partido socialista con estabilidad.

Las mismas fuentes señalaron que complementariamente a lo que dicten los reglamentos y estatutos federales del PSOE hay una norma 'no escrita' por la que los alcaldes y las alcaldesas que están gobernando optan a la reelección de manera automática, sin someterse a las votaciones internas en su partido, siempre que lo así lo deseen y manifiesten. En este caso, Cristina Mora ya anunció en diciembre, hace un par de meses, que quiere optar a la reelección en un acto celebrado en su pueblo para constituir el Consell Municipalista del PSPV, y en presencia, del secretario general provincial del PSPV Carlos Fernández Bielsa.

No ha habido una mediación 'oficial' entre ambos sectores

Respecto a si ha habido una mediación de la ejecutiva nacional para tratar de atajar la crisis política e institucional que vive el PSOE en esta localidad de l'Horta Sud, las mismas fuentes indicaron que no ha habido esta medición de forma oficial aunque no concretaron si se han producido encuentros a nivel extraoficial entre ambos sectores, el afín a la alcaldesa y al grupo municipal socialista; y los críticos que encabezan el secretario general Adolfo Gadea, el presidente local Bartolomé Nofuentes y el secretario de organización y regidor Fran Hidalgo.

Tal como ha publicado este diario, un amplio sector de la militancia y de la ejecutiva del PSPV de Quart está trabajando ya con el objetivo de reunir los avales necesarios para convocar primarias en esta población para elegir como alcaldable a un candidato o candidata alternativa a la propia Cristina Mora lo que ha provocado una tensión interna en la propia agrupación y ha aumentado la presión sobre el grupo de concejales socialistas que forman el gobierno municipal junto a Compromís. Además, este enfrentamiento interno ha trascendido en el pueblo y colectivos festivos, cívicos y culturales son conocedores de ello.

El partido le ha impuesto el portavoz a la alcaldesa

La crisis política interna ha provocado que el PSOE local le haya obligado a la alcaldesa a sustituir a la portavoz del grupo municipal Consuelo Campos por el concejal Fran Hidalgo. De momento, este cambio en la portavocía no se ha hecho oficial. Además, la alcaldesa sacó de la Junta de Gobierno a este regidor en diciembre por sus diferencias políticas. Los desencuentros en cómo se está llevando la gestión municipal en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, un feudo histórico del socialismo valenciano, motivaron también la dimisión del propio Nofuentes. Ahora, la ejecutiva nacional liderada por Diana Morant mueve ficha y se pone del lado de Cristina Mora con el objetivo de apaciguar los ánimos.