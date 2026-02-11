Un sector del PSPV de Quart quiere forzar primarias contra la alcaldesa

Cuando se ha consumido gran parte del mandato y apenas queda un año y medio para las elecciones municipales, un sector de la agrupación local del PSPV-PSOE de Quart de Poblet ya trabaja con el escenario de convocar primarias para elegir alcaldable en la cita de 2027. Para ello, desde hace meses, ya se han producido movimientos internos que apuntan a presentar un candidato o candidata alternativa a Cristina Mora, la alcaldesa socialista que ganó las municipales en mayo de 2023 y que en diciembre de 2025 anunció su deseo de repetir como cartel electoral.

Según establecen los estatutos del partido, para convocar primarias en Quart de Poblet, que es una población con más de 20.000 habitantes, se necesitaría que el 51% de la militancia apoye con sus firmas a un precandidato o precandidata alternativo a la actual alcaldesa. Además, la ejecutiva local tendría que respaldar que se realice esta consulta interna y aprobarlo de manera oficial si se lo solicita un porcentaje amplio de la militancia.

El 51 por ciento de 200 afiliados

En el caso de Quart hay unos 200 afiliados por tanto se necesitarían un centenar de firmas. Sin embargo este dato deberá actualizarse cuando se formalice la candidatura alternativa a Cristina Mora, si se concreta, debido a que el censo electoral ya está variando fruto de las tensiones internas que está experimentando la agrupación, según indican distintas fuentes a Levante-EMV.

Además, será la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, la cúpula socialista en la Comunitat Valenciana que lidera Diana Morant, la responsable de tutelar este proceso, la que ejercerá el control para que todo discurra por los cauces democráticos y estatutarios ya que Quart tiene más de 20.000 habitantes, como se ha dicho. Ahora bien, la convocatoria de primarias en una ciudad donde ya gobierna el PSPV-PSOE y donde la alcaldesa ganó las elecciones municipales de 2023, resulta cuanto menos anómalo. En toda España, los alcaldes y alcaldesas socialistas que quieren repetir, directamente optan a la reelección en las urnas por aclamación directa de sus ejecutivas y de sus agrupaciones locales. Por ello, que se discuta a Cristina Mora como cabeza electoral solo se explica por la tensión interna que vive el PSPV-PSOE de Quart. Hace un par de meses, la actual alcaldesa anunció su deseo de concurrir a las urnas en 2027. No lo hizo en un escenario cualquiera, sino en el acto de clausura del Consell Municipalista que el PSPV ha constituido con la propia Cristina Mora como presidenta, y que se celebró en Quart de Poblet.

Junto a ella, Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV provincial, le prestó el apoyo que no le está dando la dirección local, liderada por el secretario general Adolfo Gadea y presidida por el exconcejal Bartolomé Nofuentes. Recientemente las diferencias en la gestión municipal entre el gobierno socialista local y la cúpula del partido local han provocado que el concejal Fran Hidalgo, a la sazón secretario de organización y miembro de Juventudes Socialistas, haya sido excluido de la Junta de Portavoces. Y también acabó provocando la imposición a la alcaldesa y al resto de concejales socialistas de Fran Hidalgo como portavoz por parte de la ejecutiva local, tal como publicó ayer mismo Levante-EMV.

En el pueblo ha trascendido

A los pocos meses de llegar a la alcaldía, ya se especulaba en diferentes foros del PSPV-PSOE, en València y fuera de València, con que un sector crítico estaba promoviendo que Cristina Mora no repetiese como alcaldable en 2027. Esto en el pueblo ha trascendido y los colectivos festivos y culturales lo conocen. Además, ha creado malestar en el grupo de concejales socialistas.

Los pasos que ha dado el sector liderado por Adolfo Gadea, marido de la excalcaldesa Carmen Martínez y diputada en el Congreso, han llevado a quitarle poder orgánico a Mora. No está en la dirección local elegida en junio de 2025 y no hay nadie de su confianza. Ya se sabe que en el PSPV quien elige la futura lista municipal es la ejecutiva aunque luego sean los órganos superiores quienes la ratifiquen.

Así las cosas, falta saber quién liderará esa candidatura alternativa a Mora. Se especula con el propio Fran Hidalgo, que contaría con el respaldo de Juventudes Socialistas; incluso con la diputada en les Corts Cristina Martínez, el exconcejal Juan Medina o la propia Carmen Martínez. Son nombres que circulan en las quinielas, por el momento. En público no lo han confirmado pero están en boca de sus compañeros de partido. Sin embargo, lo único seguro a día de hoy es que un amplio sector está recabando apoyos para plantear unas posibles primarias. Está por ver si estos movimientos fructifican o si, finalmente, la dirección de Diana Morant interviene para apaciguar los ánimos y reconducir la situación.