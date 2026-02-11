El Síndic insta a Sanidad a garantizar una farmacia de guardia en Picassent

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que reprocha a la Conselleria de Sanidad no haber respondido dentro del plazo legal a una reclamación ciudadana y reclama que el municipio de Picassent disponga de una farmacia de guardia, tal y como establece la normativa vigente, concretamente la Ley 6/1998¡.

El origen del caso se sitúa en una queja presentada por un ciudadano ante la Conselleria de Sanidad en diciembre de 2024, en la que denunciaba la ausencia de una oficina de farmacia de guardia en el municipio, pese a que Picassent supera los 20.000 habitantes y cuenta con Centro de Salud con Atención Continuada, circunstancias que obligan legalmente a disponer de este servicio, esencial para atender urgencias nocturnas y de fines de semana, de forma continuada.

Actualmente, Picassent cuenta con una farmacia de guardia cada tres días, para los otros dos, se "turna" con Alcàsser y Silla. Así se informa en la web del Ayuntamiento de Picassent, donde cada mes se publica un cuadro con las farmacias de guardia que hay cada día y su dirección.

Farmacias de guardia en Febrero anunciadas en la web del Ayuntamiento de Picassent. / A.P.

El Síndic ha constatado que la Conselleria de Sanidad no actuó ni respondió en plazo, pese a tratarse de un servicio esencial, recordando que esta falta de actuación vulnera el derecho de la ciudadanía a una buena administración."La falta de diligencia afecta directamente al derecho a recibir información y resolución en un tiempo razonable", subraya el texto de la resolución.

Modificación de la normativa autonómica

La resolución aclara, además, que la reciente modificación de la normativa autonómica sobre la organización de las guardias farmacéuticas no elimina ni reduce esta obligación, por lo que no puede servir como justificación ni para la falta de cobertura del servicio ni para el retraso administrativo.

Por todo ello, el Síndic urge a la Conselleria de Sanidad a resolver de forma expresa la reclamación presentada, a verificar mediante inspección que Picassent dispone efectivamente de farmacia de guardia y a adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia detectada, garantizando así la asistencia farmacéutica permanente que exige la ley.

La administración autonómica dispone ahora de un plazo máximo de un mes para enviar un informe al Síndic comunicando si acepta estas consideraciones y qué medidas adoptará para que Picassent deje de ser un municipio sin farmacia de guardia nocturna