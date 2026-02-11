Torrent celebra San Valentín: casi medio centenar de matrimonios conmemoran 50 años de vida en común

Torrent vivirá este sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados y festividad de San Valentín, una de las citas más emotivas y significativas de su calendario institucional con la celebración del primer homenaje municipal a los matrimonios que cumplen sus Bodas de Oro. El acto tendrá lugar a las 11:00 horas en la Sala Cívica del Antic Mercat y reunirá a los verdaderos protagonistas de la jornada: 46 matrimonios torrentinos que celebraron sus nupcias en el año 1976.

La elevada respuesta a la convocatoria confirma el éxito de participación de esta iniciativa pionera impulsada por el Ayuntamiento de Torrent, que por primera vez rinde un reconocimiento público e institucional a quienes han compartido medio siglo de vida en común, construyendo familia, valores y ciudad desde lo cotidiano.

Un homenaje cargado de emoción y simbolismo

El acto ha sido preparado con mucho cariño, respeto y reconocimiento, y está concebido como una celebración cercana, cuidada y profundamente emotiva, en la que los matrimonios homenajeados se sentirán protagonistas y arropados por toda la ciudad. Durante la jornada, el Ayuntamiento hará entrega a los matrimonios de diversas sorpresas-recuerdo en nombre del consistorio y de la ciudad de Torrent, como símbolo de gratitud y reconocimiento por toda una vida compartida.

Las Bodas de Oro representan mucho más que un aniversario. Son el reflejo de 50 años de compromiso, convivencia, esfuerzo compartido, superación de dificultades y amor duradero, y constituyen un ejemplo intergeneracional de estabilidad y valores que han contribuido a tejer el entramado social de Torrent.

El homenaje contará además con una asistencia cercana a las 400 personas, entre familiares y amigos de los matrimonios, que no han querido perderse este momento tan especial y merecido. Hijos, nietos y seres queridos acompañarán a los protagonistas en una mañana que se prevé cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento colectivo.

Desde el ayuntamiento se ha querido que este acto sea también un espacio de encuentro intergeneracional, donde las historias personales de los matrimonios se conviertan en memoria viva de la ciudad y en ejemplo para las generaciones más jóvenes.

Una iniciativa pionera con vocación de continuidad

Este homenaje, se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por poner a las personas en el centro de la acción municipal, visibilizando las trayectorias vitales y reconociendo el valor de la familia en todas sus etapas. La iniciativa nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidarse como una cita anual de reconocimiento social y afectivo en el calendario municipal.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la respuesta de los matrimonios ha sido extraordinaria y demuestra que este homenaje era necesario. Cuarenta y seis matrimonios que se casaron en 1976 celebrarán juntos sus Bodas de Oro, y eso es un motivo de orgullo para toda la ciudad”.

Folgado ha subrayado que “cincuenta años juntos no se miden solo en tiempo, sino en recuerdos, en sacrificios compartidos, en alegrías y en la capacidad de caminar unidos incluso en los momentos más difíciles. Estos matrimonios representan valores que siguen siendo fundamentales para Torrent”.

“Este acto es, ante todo, un gesto de gratitud del Ayuntamiento y de toda la ciudad hacia quienes han construido familia, han educado generaciones y han contribuido, desde su vida cotidiana, a hacer de Torrent un lugar mejor”, ha añadido la alcaldesa.

Reconocer el legado humano de los matrimonios torrentinos

Por su parte, la concejal del Área de Familia, Mª Ángeles Lerma, ha puesto en valor el carácter especial del acto y la elevada participación registrada, “estamos muy satisfechos con la respuesta y con la ilusión con la que los matrimonios se han inscrito. Detrás de cada uno hay una historia de vida, de hogar y de compromiso que merece ser reconocida”.

Lerma ha señalado que “este homenaje es una forma de decir gracias a quienes han sido un pilar fundamental para sus familias y un referente de valores como la convivencia, el respeto y la responsabilidad compartida”.

La concejal ha destacado también el cuidado con el que se ha preparado el evento, “hemos trabajado con mucho cariño para que los matrimonios se sientan protagonistas, para que sea un acto cercano, emotivo y lleno de significado, y para que puedan compartirlo con sus familias y seres queridos”.

Con este primer homenaje a las Bodas de Oro, Torrent da un paso más en su compromiso por reconocer a las personas que han contribuido a construir la ciudad desde el esfuerzo diario, la familia y el amor duradero. Una cita que convertirá el Día de San Valentín en una auténtica celebración del compromiso, la memoria compartida y la historia viva de Torrent.