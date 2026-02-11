Torrent lanza “Un Torrent de Llibres”, el primer pódcast de una Biblioteca Municipal en la Comunitat Valenciana

Las Bibliotecas Municipales de Torrent presentan ‘Un Torrent de Llibres’, un nuevo pódcast cultural que nace con un objetivo claro y diferencial: poner al lector en el centro y convertir la experiencia lectora en una conversación colectiva de emociones, vivencias y transformación personal.

Lejos de los formatos tradicionales centrados en reseñas, novedades editoriales o recomendaciones técnicas, ‘Un Torrent de Llibres’ da la palabra a los propios lectores de Torrent. Vecinos y vecinas que comparten cómo los libros han dejado cicatrices, alegrías y aprendizajes en sus vidas. “Aquí no hablamos de qué va un libro, sino de qué te hace sentir”, señalan desde el proyecto.

El pódcast introduce además el concepto de ‘biblioterapia’ en el ámbito público, convirtiéndose en una iniciativa pionera en la Comunitat Valenciana. A través de testimonios reales, el programa explora cómo la lectura puede ayudar a gestionar emociones, superar momentos difíciles y reforzar el sentimiento identitario de ciudad. La cultura deja de ser solo información para convertirse en acompañamiento y cuidado emocional.

Una biblioteca sin paredes: innovación, ciudad y cuidado emocional

“Las sinopsis están en todas partes, pero no el impacto de saber que un libro ha cambiado la mirada de un vecino de Torrent”, explica Linda Ferrer, directora de las Bibliotecas Municipales de Torrent, en el Episodio 0 del pódcast “Queremos decirle a la ciudadanía: tu experiencia cuenta. Tú eres la biblioteca”, ha indicado.

El proyecto ‘Un Torrent de Llibres’ se enmarca dentro de las celebraciones del 75 Aniversario de las Bibliotecas de Torrent y refuerza la visión de las “nuevas bibliotecas”: espacios sin paredes, digitales, sociales y participativos. El pódcast se concibe como una extensión natural de la biblioteca, capaz de entrar en los hogares con una voz cercana y de tender puentes entre lectores y autores, que también tendrán su espacio en el programa.

Estas iniciativas forman parte de un ambicioso Plan de Comunicación de las Bibliotecas Municipales de Torrent, impulsado por el Ayuntamiento, que tiene como objetivo reforzar su conexión con la ciudadanía, visibilizar el papel social de la lectura y adaptar los servicios bibliotecarios a los nuevos hábitos culturales. Un Plan que se irá desarrollando y dando a conocer progresivamente en las próximas semanas, con nuevas acciones, formatos y propuestas innovadoras.

Torrent, referente en innovación cultural y participación ciudadana

Con este lanzamiento, las Bibliotecas de Torrent se sitúan a la vanguardia de las políticas culturales actuales, apostando por la innovación social y la humanización de la cultura. ‘Un Torrent de Llibres’ no busca “vender” libros, sino crear comunidad a través de las emociones que la lectura despierta, reforzando el papel de la cultura como herramienta de cohesión social y bienestar emocional.

El concejal del Área de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que “’Un Torrent de Llibres’ representa la evolución natural de nuestras bibliotecas: espacios vivos donde la cultura se construye desde las personas. Este pódcast pone voz a la ciudadanía y demuestra que la lectura no solo informa, sino que acompaña, cuida y crea nuevos lectores”.

“Este proyecto conecta especialmente con las nuevas formas de consumo cultural, acercando la biblioteca a públicos diversos y generando un vínculo emocional con la lectura que trasciende generaciones. Es una forma innovadora de seguir haciendo ciudad desde la cultura”, ha subrayado Sánchez.

El concejal ha querido además agradecer expresamente la implicación del equipo de técnicos municipales, “quiero reconocer el trabajo del servicio de Bibliotecas Municipales, porque han sido los propios bibliotecarios quienes han puesto en marcha este proyecto sin ningún coste adicional para el ayuntamiento, demostrando su compromiso con la divulgación de la lectura y con las emociones que los libros generan en las personas”.

Episodio 1 en preparación y nuevos contenidos en camino

El Episodio 0 ya está disponible en las principales plataformas Spotify ( https://open.spotify.com/episode/6zgYjKSEbbg5B0FgBY3TY3 ) , Podcasts de Apple, Ivoox, Amazon music y Tune in. En los próximos episodios, lectores y autores compartirán las historias que nacen cuando un libro encuentra a la persona adecuada.